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Донбас отримав 40 вантажівок допомоги з усієї України, - Жебрівський

Вся ця допомога документується, враховується і перенаправляється в усі населені пункти Донецької області
З 31 січня по 6 лютого в Донецьку область у зв'язку з обстрілами Авдіївки прибули 40 вантажівок з гуманітарною допомогою з усіх областей України.
Донбас отримав 40 вантажівок допомоги з усієї України, - Жебрівський Фото: mil.gov.ua

Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook глава Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський.

"Від 31 січня і на 9 годину ранку 6 лютого до логістичного центру гуманітарної допомоги у Краматорську надійшло близько 40 вантажівок гуманітарної допомоги з усіх областей України. Вантажівки продовжують прибувати на Донеччину", - написав він.

Жебрівський зазначив, що вся ця допомога документується, враховується і перенаправляється не тільки в Авдіївку, а в усі населені пункти Донецької області, які знаходяться на лінії зіткнення і страждають від обстрілів бойовиків - від Світлодарська до Широкиного.

Частина цієї допомоги перенаправляється в Святогірськ, де розміщені жителі Авдіївки, які тимчасово виїхали з міста.

Жебрівський також подякував усім, хто допомагає і підтримує українців, що живуть на лінії зіткнення.

Нагадаємо, 31 січня президент України Петро Порошенко доручив головам обласних адміністрацій надати гуманітарну допомогу жителям Авдіївки, постраждалих в результаті артилерійських і ракетних обстрілів з боку бойовиків.

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07 02 2017 07:32
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