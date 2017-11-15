Донбас отримав від Росії 1,5 млрд куб. м. газу
В Україні поставлено 1,5 млрд куб. м. природного газу. При тому, що Нафтогаз припинив закупівлі російського газу ще у листопаді 2015 року, - йдеться в звіті російської газової компанії за третій квартал 2017 року, текст якого є в розпорядженні УНІАН.
Раніше повідомлялося, що компанія Газпром продає газ для ОРДЛО дорожче, ніж Україна купує в ЄС.
Нагадаємо, що у 2015 році Газпром поставив на Донбас 1,7 млрд куб. м газу за ціною $186/тис. куб. м, випливає зі звітності Газпрому за 2015 рік і даних Нафтогазу.
У 2016 році Газпром поставив на непідконтрольні Україні території Луганської та Донецької областей 2,3 млрд куб. м газу, що на 40,6% або на 0,69 млрд куб. м більшому ніж у 2015 році.
Крім того, у кінці червня 2017 року російський монополіст повідомив, що поставив на окупований Донбас газ обсягом 5,4 млрд куб. м. на суму понад $1 млрд.
Слід зазначити, що керівництво Газпрому неодноразово заявляло, що поставки газу в ОРДЛО тривають на підставі контракту з Нафтогазом від 2009 року.
Нагадаємо, на початку жовтня польське видання Dziennik Gazeta Prawna повідомило, що вугілля антрацит з ОРДЛО напівлегально потрапляє до Польщі, а прибутки від цього отримує, зокрема, так званий лідер терористичної організації "ЛНР" Ігор Плотницький.
В свою чергу, міністр енергетики та вугільної промисловості України Ігор Насалик заявив, що ситуація з закупівлею Польщею вугілля з окупованих районів Донбасу - це "не по-партнерськи".
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Трагедія в Харкові: з'явилося відео моменту ДТП
- ФОТО У Великобританії зафіксували червоний місяць та сонце через потужний ураган, - ФОТОрепортаж
- ФОТО ІТ Аrena 2017: Штучний Інтелект і Big Data - Яким Буде Наше Майбутнє?
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа