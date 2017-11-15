Донбас отримав від Росії 1,5 млрд куб. м. газу

У звіті Газпрому йдеться, що в Україні поставлено 1,5 млрд куб. природного газу

Російський монополіст Газпром здійснював протягом цього року поставки природного газу на окупований Донбас.

В Україні поставлено 1,5 млрд куб. м. природного газу. При тому, що Нафтогаз припинив закупівлі російського газу ще у листопаді 2015 року, - йдеться в звіті російської газової компанії за третій квартал 2017 року, текст якого є в розпорядженні УНІАН.

Раніше повідомлялося, що компанія Газпром продає газ для ОРДЛО дорожче, ніж Україна купує в ЄС.

Нагадаємо, що у 2015 році Газпром поставив на Донбас 1,7 млрд куб. м газу за ціною $186/тис. куб. м, випливає зі звітності Газпрому за 2015 рік і даних Нафтогазу.

У 2016 році Газпром поставив на непідконтрольні Україні території Луганської та Донецької областей 2,3 млрд куб. м газу, що на 40,6% або на 0,69 млрд куб. м більшому ніж у 2015 році.

Крім того, у кінці червня 2017 року російський монополіст повідомив, що поставив на окупований Донбас газ обсягом 5,4 млрд куб. м. на суму понад $1 млрд.

Слід зазначити, що керівництво Газпрому неодноразово заявляло, що поставки газу в ОРДЛО тривають на підставі контракту з Нафтогазом від 2009 року.

Нагадаємо, на початку жовтня польське видання Dziennik Gazeta Prawna повідомило, що вугілля антрацит з ОРДЛО напівлегально потрапляє до Польщі, а прибутки від цього отримує, зокрема, так званий лідер терористичної організації "ЛНР" Ігор Плотницький.

В свою чергу, міністр енергетики та вугільної промисловості України Ігор Насалик заявив, що ситуація з закупівлею Польщею вугілля з окупованих районів Донбасу - це "не по-партнерськи".