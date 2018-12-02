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Донбасу потрібні 24 тисячі миротворців ООН, – доповідь

Вони мають допомогти, зокрема, у проведенні місцевих виборів
Для врегулювання кризи на Донбасі ООН має направити в Україну до 24 тисяч миротворців.
Донбасу потрібні 24 тисячі миротворців ООН, – доповідь Фото: gettyimages.com

Про це йдеться в доповіді експерта ООН при Колумбійському університеті в Нью-Йорку Річарда Гоуана, підготовленій за дорученням колишнього генерального секретаря НАТО, радника президента України Петра Порошенка Андерса Фог Расмуссена, інформує Reuters.

У доповіді, яку презентують 17 лютого на Мюнхенській конференції з безпеки, повідомляється, що ООН слід розглянути питання про сили кількістю близько 20 тис. військовослужбовців з країн, які не входять до НАТО, і 4 тис. поліцейських, щоб допомогти врегулювати конфлікт на сході України.

До складу контингенту мають увійти представники таких європейських країн, як Швеція, країн з досвідом участі в миротворчих місіях, як Бразилія, а також держав, які користуються довірою Російської Федерації, – Білорусь.

У доповіді йдеться, що введення миротворчої місії на Донбас дозволить, зокрема, провести там місцеві вибори.

Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко стверджує, що миротворча місія під мандатом ООН на Донбасі може стати твердим гарантом досягнення миру.

Представник держдепу Курт Волкер відзначив відкритість російської сторони в питанні розміщення миротворчого контингенту, однак зауважив, що конкретний план вироблений не був.

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