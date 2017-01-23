Донеччині загрожує хімічне забруднення, - ОБСЄ

В ОБСЄ наголосили на важливості припинення вогню в цьому регіоні

Донецька область опинилася під загрозою забруднення відходами фенольного заводу, сховище якого розташоване у Новгородському у безпосередній близькості до лінії розмежування

Про це заявив на прес-конференції перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Александр Хуг, повідомляється у Twitter СММ ОБСЄ.

"Сховище хімічних відходів фенольного заводу у контрольованому урядом Новгородському затиснуте між позиціями сторін лише за 400 метрів одна від одної", - наголосив Хуг.

За його словами, припинення вогню і розведення сил у цьому регіоні вкрай необхідні, адже "у найгіршому випадку вся Донецька область може бути забруднена".

Раніше місія ОБСЄ звернула увагу на критичне становище жителів двох селищ на Донбасі - Крутої Балки і Бетманово (колишній Красний Партизан) Ясинуватського району.