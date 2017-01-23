CУСПІЛЬСТВО НОВИНИДонецька область опинилася під загрозою забруднення відходами фенольного заводу, сховище якого розташоване у Новгородському у безпосередній близькості до лінії розмежуванняПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Донеччині загрожує хімічне забруднення, - ОБСЄ
В ОБСЄ наголосили на важливості припинення вогню в цьому регіоні
Фото: 112.ua
Про це заявив на прес-конференції перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Александр Хуг, повідомляється у Twitter СММ ОБСЄ.
"Сховище хімічних відходів фенольного заводу у контрольованому урядом Новгородському затиснуте між позиціями сторін лише за 400 метрів одна від одної", - наголосив Хуг.
За його словами, припинення вогню і розведення сил у цьому регіоні вкрай необхідні, адже "у найгіршому випадку вся Донецька область може бути забруднена".
Раніше місія ОБСЄ звернула увагу на критичне становище жителів двох селищ на Донбасі - Крутої Балки і Бетманово (колишній Красний Партизан) Ясинуватського району.
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