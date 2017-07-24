Донецька фільтрувальна станція досі без електрики, - ДСНС
Для централізованого водопостачання жителів міста створено запас води в міському резервуарі об'ємом 4 тис. куб.м. Про це повідомляє прес-центр Держслужби з надзвичайних ситуацій.
Вирішується питання про проведення ремонтно-відновлювальних робіт в умовах безпеки працівників.
Нагадаємо, 22 липня в результаті бойових дій сталося пошкодження лінії електропередач, що призвело до припинення електропостачання Донецької фільтрувальної станції, яка централізовано забезпечує водою місто Авдіївка (близько 22 тис. жителів).
Як повідомляв iPress.ua, 19 липня у Луганській області в результаті знеструмлення водоканалів без питної води залишилися понад 40 тисяч осіб і 30 об'єктів соціальної інфраструктури, в тому числі дитяча обласна лікарня.
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