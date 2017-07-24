Донецька фільтрувальна станція досі без електрики, - ДСНС

Станом на 7 годину ранку понеділка електропостачання Донецької фільтрувальної станції відсутнє.

Для централізованого водопостачання жителів міста створено запас води в міському резервуарі об'ємом 4 тис. куб.м. Про це повідомляє прес-центр Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Вирішується питання про проведення ремонтно-відновлювальних робіт в умовах безпеки працівників.

Нагадаємо, 22 липня в результаті бойових дій сталося пошкодження лінії електропередач, що призвело до припинення електропостачання Донецької фільтрувальної станції, яка централізовано забезпечує водою місто Авдіївка (близько 22 тис. жителів).

Як повідомляв iPress.ua, 19 липня у Луганській області в результаті знеструмлення водоканалів без питної води залишилися понад 40 тисяч осіб і 30 об'єктів соціальної інфраструктури, в тому числі дитяча обласна лікарня.