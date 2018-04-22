Донецька фільтрувальна станція повністю відновила роботу, – Жебрівський Централізоване водопостачання Авдіївки та Ясинуватського району обіцяють відновити до ранку

Донецька фільтрувальна станція повністю відновила роботу.

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Про це повідомив глава Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський. "О 15:10 Донецька фільтрувальна станція розпочала свою роботу. Зараз триває процес заповнення системи водою", – зазначив Жебрівський. До ранку централізоване водопостачання Авдіївки та Ясинуватського району обіцяють повністю відновити. Нагадаємо, вранці 20 квітня в Авдіївку припинила надходити вода з зупиненої Донецької фільтрувальної станції. У місті є запас на чотири дні. 22 квітня оперативні служби запустили насоси Донецької фільтрувальної станції і почали наповнювати водою її резервуари.

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