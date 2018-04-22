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Донецька фільтрувальна станція повністю відновила роботу, – Жебрівський

Централізоване водопостачання Авдіївки та Ясинуватського району обіцяють відновити до ранку
Донецька фільтрувальна станція повністю відновила роботу.
Донецька фільтрувальна станція повністю відновила роботу, – Жебрівський Фото: з вільних джерел

Про це повідомив глава Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський.

"О 15:10 Донецька фільтрувальна станція розпочала свою роботу. Зараз триває процес заповнення системи водою", – зазначив Жебрівський.

До ранку централізоване водопостачання Авдіївки та Ясинуватського району обіцяють повністю відновити.

Нагадаємо, вранці 20 квітня в Авдіївку припинила надходити вода з зупиненої Донецької фільтрувальної станції. У місті є запас на чотири дні.

22 квітня оперативні служби запустили насоси Донецької фільтрувальної станції і почали наповнювати водою її резервуари.

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22 04 2018 18:10
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