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Донецька фільтрувальна станція повністю відновила роботу, – Жебрівський
Централізоване водопостачання Авдіївки та Ясинуватського району обіцяють відновити до ранку
Фото: з вільних джерел
Про це повідомив глава Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський.
"О 15:10 Донецька фільтрувальна станція розпочала свою роботу. Зараз триває процес заповнення системи водою", – зазначив Жебрівський.
До ранку централізоване водопостачання Авдіївки та Ясинуватського району обіцяють повністю відновити.
Нагадаємо, вранці 20 квітня в Авдіївку припинила надходити вода з зупиненої Донецької фільтрувальної станції. У місті є запас на чотири дні.
22 квітня оперативні служби запустили насоси Донецької фільтрувальної станції і почали наповнювати водою її резервуари.
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