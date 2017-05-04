Донецька фільтрувальна станція відновила роботу, - Жебрівський
"Донецьку фільтрувальну станцію запущено в роботу. Вода пішла водопроводом на Авдіївку і навколишні населені пункти. Через декілька годин ця вода почне наповнювати міські резервуари. Сьогодні з 16:00 до 22:00 ми ще подамо на місто залишок води з міського резервуара. А вже завтра вранці почнемо подавати воду в нормальному режимі", - написав у Facebook голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський.
Як відомо, станція не працювала з 29 березня, коли Авдіївка вкотре виявилася знеструмлена через бойові дії.
Відремонтувати ЛЕП вдалося тільки через шість днів, і в другій половині 4 квітня в Авдіївці ввімкнули світло.
Запуск Донецької фільтрувальної станції було відкладено ще на добу.
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