Донецька фільтрувальна станція відновила роботу, - Жебрівський

Донецька фільтрувальна станція, яка забезпечує водою Авдіївку і низку інших населених пунктів по обидва боки від лінії фронту, відновила роботу.

"Донецьку фільтрувальну станцію запущено в роботу. Вода пішла водопроводом на Авдіївку і навколишні населені пункти. Через декілька годин ця вода почне наповнювати міські резервуари. Сьогодні з 16:00 до 22:00 ми ще подамо на місто залишок води з міського резервуара. А вже завтра вранці почнемо подавати воду в нормальному режимі", - написав у Facebook голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський.

Як відомо, станція не працювала з 29 березня, коли Авдіївка вкотре виявилася знеструмлена через бойові дії.

Відремонтувати ЛЕП вдалося тільки через шість днів, і в другій половині 4 квітня в Авдіївці ввімкнули світло.

Запуск Донецької фільтрувальної станції було відкладено ще на добу.