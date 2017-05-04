Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Донецька фільтрувальна станція відновила роботу, - Жебрівський

Вода почне наповнювати резервуари Авдіївки через декілька годин
Донецька фільтрувальна станція, яка забезпечує водою Авдіївку і низку інших населених пунктів по обидва боки від лінії фронту, відновила роботу.
Донецька фільтрувальна станція відновила роботу, - Жебрівський Фото: EPA / UPG

"Донецьку фільтрувальну станцію запущено в роботу. Вода пішла водопроводом на Авдіївку і навколишні населені пункти. Через декілька годин ця вода почне наповнювати міські резервуари. Сьогодні з 16:00 до 22:00 ми ще подамо на місто залишок води з міського резервуара. А вже завтра вранці почнемо подавати воду в нормальному режимі", - написав у Facebook голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський.

Як відомо, станція не працювала з 29 березня, коли Авдіївка вкотре виявилася знеструмлена через бойові дії.

Відремонтувати ЛЕП вдалося тільки через шість днів, і в другій половині 4 квітня в Авдіївці ввімкнули світло.

Запуск Донецької фільтрувальної станції було відкладено ще на добу.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

05 04 2017 16:39
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Пастка "Самойлова" і як з неї вибратись

Пастка "Самойлова" і як з неї вибратись

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.