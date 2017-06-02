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Донецька фільтрувальна станція, яка забезпечує водою Авдіївку, відновила роботу

Води в місті залишалося на декілька днів
Донецька фільтрувальна станція, яка забезпечує водою місто Авдіївка і прилеглі селища, а також частково Донецьк і Ясинувату, відновила роботу після тижня простою.
Донецька фільтрувальна станція, яка забезпечує водою Авдіївку, відновила роботу Фото: Міністерство оборони України/facebook.com

Ремонтникам вдалося запустити станцію вдень у понеділок, 6 лютого, повідомляє Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ у Twitter.

 

Відзначимо, що Донецька фільтрувальна станція розташована на окупованій території. Вона була знеструмлена в результаті бойових дій 30 січня.

У результаті в Авдіївці виникли перебої з водопостачанням. Відфільтрованої води залишалося на декілька днів.

Нагадаємо, що Президенту Петру Порошенку доповіли про завершення ремонтних робіт для відновлення ліній електропостачання в Авдіївці.

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06 02 2017 17:10
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