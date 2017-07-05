CУСПІЛЬСТВО НОВИНИДонецька фільтрувальна станція остаточно запрацювала, надходження води до міста Авдіївка у Донецькій області очікується вранці.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Донецька фільтрувальна станція запрацювала, Авдіївка отримає воду вранці
Близько п'ятої ранку населення міста отримає воду
Фото: ukrinform.com
Про це повідомив очільник військово-цивільної адміністрації Авдіївки Павло Малихін.
"Вода прямує в бік Авдіївки. Очікуємо на її прибуття сьогодні увечері, після чого почнемо наповнення резервуару чистої води. Близько 5-ї ранку населення міста зможе отримувати воду в штатному режимі", – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, станом на ранок п’ятниці електропостачання Донецької фільтрувальної станції було відсутнє.
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