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Донецька фільтрувальна станція знову знеструмлена

СЦКК дали запит на режим тиші
Знову знеструмлено Донецьку фільтрувальну станцію, причина припинення енергопостачання поки що не встановлена.
Донецька фільтрувальна станція знову знеструмлена Фото: з вільних джерел

Про це повідомив голова Донецької військово-цивільної областної адміністрації Павло Жебрівський.

"Знову знеструмлено Донецьку фільтрувальну станцію. Причина припинення енергопостачання поки що не встановлена", – написав очільник області.

Він додав, що про це повідомлено в українське представництво в СЦКК.

"Повідомили про це наше представництво в СЦКК і дали запит на режим тиші. Електромонтажникам потрібно вийти в район ДФС і визначити причину та характер пошкоджень", – зазначив Жебріський.

Він також запевнив, що запасу води в міських резервуарах Авдіївки вистачить на кілька днів подачі за графіком.

Нагадаємо, на початку квітня унаслідок обстрілів прифронтової Авдіївки Донецької області знову зупинила свою роботу Донецька фільтрувальна станція, яка забезпечує водою місто.

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02 05 2017 21:30
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