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Донецька фільтрувальна станція знову зупинилася, - Аброськін

Бойовики не припиняють обстрілів Авдіївки
Внаслідок обстрілів прифронтової Авдіївки Донецької області знову зупинила свою роботу Донецька фільтрувальна станція, яка забезпечує водою місто.
Донецька фільтрувальна станція знову зупинилася, - Аброськін В'ячеслав Аброськін. Фото: ГУ НП Донецької обл

Відповідну інформацію на своїй сторінці у Facebook розмістив глава поліції області В’ячеслав Аброськін.

"Бойовики не припиняють обстрілів Авдіївки. Стара частина міста, вул.Шевченка, 75. Чоловік, 1955 року народження, отримав осколкове поранення плеча. Під час обстрілу займався справами в огороді.

Станом на 20.00 Донецька фільтровальна станція не працює", - написав Аброськін.

Раніше Павло Жебрівський повідомив, що Донецька фільтрувальна станція відновила роботу.

Як відомо, відремонтувати ЛЕП в Авдіївці вдалося тільки через шість днів після появи проблеми.

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05 04 2017 21:35
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