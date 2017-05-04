Донецька фільтрувальна станція знову зупинилася, - Аброськін Бойовики не припиняють обстрілів Авдіївки

Внаслідок обстрілів прифронтової Авдіївки Донецької області знову зупинила свою роботу Донецька фільтрувальна станція, яка забезпечує водою місто.

В'ячеслав Аброськін. Фото: ГУ НП Донецької обл

Відповідну інформацію на своїй сторінці у Facebook розмістив глава поліції області В’ячеслав Аброськін. "Бойовики не припиняють обстрілів Авдіївки. Стара частина міста, вул.Шевченка, 75. Чоловік, 1955 року народження, отримав осколкове поранення плеча. Під час обстрілу займався справами в огороді. Станом на 20.00 Донецька фільтровальна станція не працює", - написав Аброськін. Раніше Павло Жебрівський повідомив, що Донецька фільтрувальна станція відновила роботу. Як відомо, відремонтувати ЛЕП в Авдіївці вдалося тільки через шість днів після появи проблеми.

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