CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВнаслідок обстрілів прифронтової Авдіївки Донецької області знову зупинила свою роботу Донецька фільтрувальна станція, яка забезпечує водою місто.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Донецька фільтрувальна станція знову зупинилася, - Аброськін
Бойовики не припиняють обстрілів Авдіївки
В'ячеслав Аброськін. Фото: ГУ НП Донецької обл
Відповідну інформацію на своїй сторінці у Facebook розмістив глава поліції області В’ячеслав Аброськін.
"Бойовики не припиняють обстрілів Авдіївки. Стара частина міста, вул.Шевченка, 75. Чоловік, 1955 року народження, отримав осколкове поранення плеча. Під час обстрілу займався справами в огороді.
Станом на 20.00 Донецька фільтровальна станція не працює", - написав Аброськін.
Раніше Павло Жебрівський повідомив, що Донецька фільтрувальна станція відновила роботу.
Як відомо, відремонтувати ЛЕП в Авдіївці вдалося тільки через шість днів після появи проблеми.
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05 04 2017 21:35 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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