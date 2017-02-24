Донецька фільтрувальна станція зупинена через обстріли бойовиків

Керівництво Донецької фільтрувальної станції прийняло рішення про зупинку станції та евакуацію персоналу.

Станція протягом двох діб перебуває під обстрілом, за цей період її об'єкти отримали значні пошкодження, повідомляє прес-служба Міністерства оборони України (МОУ).

"В таких умовах забезпечувати роботу Донецької фільтрувальної станції неможливо, люди практично постійно перебувають у бомбосховищі. Керівництвом компанії ухвалено рішення про евакуацію персоналу і зупинку Донецької фільтрувальної станції", - йдеться в повідомленні.

ДФС частково забезпечує водою Авдіївку, Красногорівку та селище Верхнеторецьке, які знаходяться під контролем Збройних Сил України.

Також станція дає воду окупованим бойовиками Донецьку, Ясинуватій, селищам Василівка і Спартак.

За інформацією місцевої військово-цивільної адміністрації, міський резервуар заповнений. Питна вода надходить до населення в штатному режимі.

У місцевому каналізаційному господарстві стежать за ситуацією на фільтрувальній станції, яка живить Авдіївку і готові до будь-якого розвитку подій.

Нагадаємо, що Єнакіївський металургійний завод (ЄМЗ, Донецька область) і ПАТ "Краснодонвугілля" (Луганська область), що входять у групу "Метінвест" та розташовані на тимчасово не підконтрольній Україні території, також зупиняють виробництво через воєнні дії і блокаду залізничного сполучення в зоні АТО.

Відзначимо, що вже черговий тиждень на Донбасі перекрито три залізничні гілки, що призвело до зупинки поставок антрацитового вугілля, на якому працює половина українських ТЕС.