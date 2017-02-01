Донецькі прикордонники отримали броньований катер і нове озброєння, - ВІДЕО

Донецький прикордонний загін оснастили швидкісним броньованим катером українського виробництва, новими авто марки Hummer та озброєнням.

"Донецький прикордонний загін відтепер посилений швидкісним броньованим катером українського виробництва, новими ХАМЕРами та озброєнням. А новітня система "АЕРОС", над розробкою якої працювали українські та американські фахівці, "бачить" одразу повітря, воду, землю, може одночасно вести та визначати поведінку до двохсот цілей", - повідомив Президент України Петро Порошенко у Facebook.

Нагадаємо, що у переддень Нового року Президент Петро Порошенко відкрив систему попереднього виявлення цілей на Азовському морі.