CУСПІЛЬСТВО НОВИНИДонецький прикордонний загін оснастили швидкісним броньованим катером українського виробництва, новими авто марки Hummer та озброєнням.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Донецькі прикордонники отримали броньований катер і нове озброєння, - ВІДЕО
Президент розповів про новітню систему "АЕРОС"
Фото: facebook.com/pg/petroporoshenko
"Донецький прикордонний загін відтепер посилений швидкісним броньованим катером українського виробництва, новими ХАМЕРами та озброєнням. А новітня система "АЕРОС", над розробкою якої працювали українські та американські фахівці, "бачить" одразу повітря, воду, землю, може одночасно вести та визначати поведінку до двохсот цілей", - повідомив Президент України Петро Порошенко у Facebook.
Нагадаємо, що у переддень Нового року Президент Петро Порошенко відкрив систему попереднього виявлення цілей на Азовському морі.
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02 01 2017 21:46 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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