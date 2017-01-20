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Донецького бізнесмена, який зламав ніс поліцейському відправили під домашній арешт

Щуру заборонено покидати місце своєї реєстрації в Києві без дозволу слідчого
Оболонський районний суд Києва відправив під домашній арешт віце-президента Федерації боксу Києва, донецького бізнесмена Миколу Щура, який зламав ніс поліцейському.
Донецького бізнесмена, який зламав ніс поліцейському відправили під домашній арешт Фото:i.lb.ua

"Суд у повному обсязі задовольнив клопотання прокуратури і обрав йому запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту строком на два місяці", - повідомляє LB.ua із посиланням на прес-секретаря суду Інну Свинаренко.

За рішенням суду, Щуру заборонено залишати місце своєї реєстрації в Києві без дозволу слідчого.

Нагадаємо, що вночі 2 січня екіпаж патрульної поліції зупинив на Оболоні автомобіль Mercedes Benz G63, за кермом якого перебувала 35-річна Олена Войцеховська. Поліцейські забрали її в райвідділ для оформлення адмінпротоколу про водіння у нетверезому стані.

Згодом, в інцидент втрутився донецький бізнесмен, віце-президент федерації боксу Києва Микола Щур, який влаштував бійку з поліцейськими в Оболонському райвідділі Києва та зламав ніс одному з них.

Поліція повідомила Щура про підозру.

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20 01 2017 14:09
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