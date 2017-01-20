Донецького бізнесмена, який зламав ніс поліцейському відправили під домашній арешт
"Суд у повному обсязі задовольнив клопотання прокуратури і обрав йому запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту строком на два місяці", - повідомляє LB.ua із посиланням на прес-секретаря суду Інну Свинаренко.
За рішенням суду, Щуру заборонено залишати місце своєї реєстрації в Києві без дозволу слідчого.
Нагадаємо, що вночі 2 січня екіпаж патрульної поліції зупинив на Оболоні автомобіль Mercedes Benz G63, за кермом якого перебувала 35-річна Олена Войцеховська. Поліцейські забрали її в райвідділ для оформлення адмінпротоколу про водіння у нетверезому стані.
Згодом, в інцидент втрутився донецький бізнесмен, віце-президент федерації боксу Києва Микола Щур, який влаштував бійку з поліцейськими в Оболонському райвідділі Києва та зламав ніс одному з них.
Поліція повідомила Щура про підозру.
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