Донецького "мажора" Толстошеєва визнали неосудним

Три судмедекспертизи дійшли висновку, що Станіслав Толстошеєв, який 9 січня 2016 року здійснив смертельне ДТП біля станції метро "Лівобережна" в Києві, під час аварії не контролював себе через напад епілепсії.

У зв'язку з хворобою його водійське посвідчення 3 січня 2017 року було анульовано.

"Висновки повторних експертиз, які надійшли в столичну прокуратуру, підтвердили результати попередніх експертиз про непідсудний стан підозрюваного під час здійснення ним ДТП", - повідомила прокуратура Києва.

Лікарі дійшли висновку, що в момент аварії у Толстошеєва стався "раптовий тимчасовий хворобливий розлад психічної діяльності у вигляді синдрому порушеної свідомості внаслідок генералізованого епілептичного нападу з тоніко-клонічними судомами, що призвело до тимчасової втрати контролю над керованістю автомобіля".

Такий напад з Толстошеєвим стався вперше. Під час ДТП він був тверезим і не перебував під впливом наркотиків.

Прокуратура зазначає, що автомобіль Mercedes під керуванням Толстошеєва виїхав на кругове перехрестя на вулиці Сверстюка, де сталася ДТП, в загальному потоці автомобілів зі швидкістю 20-25 км/год. Через кілька секунд після цього машина уповільнилася, хоча автомобілі перед Толстошеєвим не гальмували, після чого настало різке прискорення по прямій.

У результаті Mercedes в'їхав у фасад будівлі стоматологічної клініки, що розташована на перехресті, але його колеса продовжували крутитися навіть після зіткнення. Свідки і лікарі швидкої допомоги, які прибули на місце ДТП, заявили, що Толстошеєв перебував у стані, схожому на епілептичний напад.

Прокуратура обіцяє прийняти остаточне рішення в справі Толстошеєва найближчим часом.

Нагадаємо, що в результаті аварії загинула 62-річна жінка.