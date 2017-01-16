Донецького "мажора" Толстошеєва визнали неосудним
У зв'язку з хворобою його водійське посвідчення 3 січня 2017 року було анульовано.
"Висновки повторних експертиз, які надійшли в столичну прокуратуру, підтвердили результати попередніх експертиз про непідсудний стан підозрюваного під час здійснення ним ДТП", - повідомила прокуратура Києва.
Лікарі дійшли висновку, що в момент аварії у Толстошеєва стався "раптовий тимчасовий хворобливий розлад психічної діяльності у вигляді синдрому порушеної свідомості внаслідок генералізованого епілептичного нападу з тоніко-клонічними судомами, що призвело до тимчасової втрати контролю над керованістю автомобіля".
Такий напад з Толстошеєвим стався вперше. Під час ДТП він був тверезим і не перебував під впливом наркотиків.
Прокуратура зазначає, що автомобіль Mercedes під керуванням Толстошеєва виїхав на кругове перехрестя на вулиці Сверстюка, де сталася ДТП, в загальному потоці автомобілів зі швидкістю 20-25 км/год. Через кілька секунд після цього машина уповільнилася, хоча автомобілі перед Толстошеєвим не гальмували, після чого настало різке прискорення по прямій.
У результаті Mercedes в'їхав у фасад будівлі стоматологічної клініки, що розташована на перехресті, але його колеса продовжували крутитися навіть після зіткнення. Свідки і лікарі швидкої допомоги, які прибули на місце ДТП, заявили, що Толстошеєв перебував у стані, схожому на епілептичний напад.
Прокуратура обіцяє прийняти остаточне рішення в справі Толстошеєва найближчим часом.
Нагадаємо, що в результаті аварії загинула 62-річна жінка.
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