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Донецький бізнесмен зламав ніс патрульному

Зараз він перебуває в лікарні, "щоб не закрили"
Донецький бізнесмен, віце-президент федерації боксу Києва Микола Щур 2 січня влаштував бійку з поліцейськими в Оболонському райвідділі Києва та зламав ніс одному з них.
Донецький бізнесмен зламав ніс патрульному Фото:i.lb.ua

Про цей інцидент повідомив волонтер, член атестаційної комісії при МВС Роман Синіцин у Facebook.

За його інформацією, вночі 2 січня екіпаж патрульної поліції зупинив на Оболоні автомобіль Mercedes Benz G63, за кермом якого перебувала 35-річна Олена Войцеховська. Поліцейські забрали її в райвідділ для оформлення адмінпротоколу про водіння в нетверезому стані.

"Туди ж одразу приїжджає і Коля. Рятувати Олену. У Колі в райвідділі виникає суперечка з копами, які складають протокол і він починає їх ******* [бити]. Ламає одному з них ніс. Інші його крутять", - написав Синіцин.

Проти Щура порушено справу за ст. 345 Кримінального кодексу (насильство щодо працівника правоохоронного органу). Зараз він перебуває в лікарні, "щоб не закрили", стверджує Синіцин.

Прес-секретар МВС Артем Шевченко, своєю чергою, сказав, що Щура повідомили про підозру. "Скоро буде суд з приводу обрання запобіжного заходу", - написав він.


Нагадаємо, в Одесі на Приморській вулиці сталася стрілянина з травматичної зброї за участю двох водіїв. Подію кваліфікували як "Хуліганство".

За даними місцевих ЗМІ, учасники конфлікту - колишній заступник прокурора Одеської області і ветеран АТО
 
 
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17 01 2017 14:21
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