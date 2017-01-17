Донецький бізнесмен зламав ніс патрульному
Про цей інцидент повідомив волонтер, член атестаційної комісії при МВС Роман Синіцин у Facebook.
За його інформацією, вночі 2 січня екіпаж патрульної поліції зупинив на Оболоні автомобіль Mercedes Benz G63, за кермом якого перебувала 35-річна Олена Войцеховська. Поліцейські забрали її в райвідділ для оформлення адмінпротоколу про водіння в нетверезому стані.
"Туди ж одразу приїжджає і Коля. Рятувати Олену. У Колі в райвідділі виникає суперечка з копами, які складають протокол і він починає їх ******* [бити]. Ламає одному з них ніс. Інші його крутять", - написав Синіцин.
Проти Щура порушено справу за ст. 345 Кримінального кодексу (насильство щодо працівника правоохоронного органу). Зараз він перебуває в лікарні, "щоб не закрили", стверджує Синіцин.
Прес-секретар МВС Артем Шевченко, своєю чергою, сказав, що Щура повідомили про підозру. "Скоро буде суд з приводу обрання запобіжного заходу", - написав він.
Нагадаємо, в Одесі на Приморській вулиці сталася стрілянина з травматичної зброї за участю двох водіїв. Подію кваліфікували як "Хуліганство".
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