Донецький "Шахтар" достроково став чемпіоном України

Це вже десяте "золото" футболістів "Шахтаря" у першостях України

Донецький "Шахтар" достроково став чемпіоном української футбольної першості.

Це стало відомо після сьогоднішньої перемоги "гірників" у Харкові над земляками з луганської "Зорі" – 3:2.

М'ячі забили Факундо Феррейра (38-ма хвилина), Ісмаїлі (53) та Іван Ордець (55) – у складі чемпіонів; Ігор Харатін (80) і Денніс Бонавентуре (88) – у "Зорі", повідомляє Укрінформ.

Це вже десяте "золото" футболістів "Шахтаря" у першостях України. Більше за них тріумфували лише київські динамівці – 15 чемпіонських титулів. Ще одного разу кращою була сімферопольська "Таврія".

У суботу відбулася ще одна гра чемпіонату. Донецький "Олімпік" обіграв одеський "Чорноморець" – 1:0.

Гол в активі уродженця Львівщини хавбека Івана Брікнера (16-та хвилина). Гра пройшла на київському стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського.

На 79-й хвилині у складі "Чорноморця" вилучений Давид Хочолава.

У неділю, 7 травня,"Сталь" з Кам'янського протистоятиме львівським "Карпатам" (14.00, "Футбол 1"), "Зірка" у Кропивницькому зустрінеться з "Дніпром" (17.00, "Футбол 1"), а київське "Динамо" на столичному НСК "Олімпійський" зійдеться з "Олександрією" (19.30, "2+2").

Розпочався 28-й тур у п'ятницю. Луцька "Волинь" на домашньому стадіоні "Авангард" програла полтавській "Ворсклі" – 0:1. Вирішальний м'яч на 24-й хвилині забив Сергій Мякушко.

Турнірне становище:

перша шістка: "Шахтар" – 75 очок, "Динамо" – 58, "Зоря" – 42, "Олімпік" – 39, "Олександрія" – 37, "Чорноморець" – 37;

друга шістка: "Ворскла" – 34 очки, "Сталь" – 31, "Зірка" – 29, "Карпати" – 21, "Дніпро" – 18, "Волинь" – 13.

Нагадаємо, поєдинок "Шахтар" (Донецьк) – ФК "Олександрія" 27-го туру чемпіонату України серед клубів Прем’єр-ліги 30 квітня у Харкові завершився мінімальною перемогою донеччан 1:0.