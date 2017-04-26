Донька Мартиненка прилетіла в Україну і хоче свідчити НАБУ і САП
"Я була шокована звинуваченнями з боку Національного антикорупційного бюро. Там звучало і моє ім'я. Я прилетіла з Лондона, де працюю і проживаю, підтримати батька. Хочу публічно звернутися до НАБУ і САП: якщо у вас є до мене якісь питання, я готова прийти і все пояснити. але не треба згадувати моє ім'я в цій брудній піар-війні проти мого батька. Платіж на моє ім'я, який згадує НАБУ, стосувався оплати мого проживання в Лондоні. У той момент у мене виникли фінансові труднощі, але я не вважаю злочином, коли мене хтось кредитує на оплату оренди житла. Всі свої борги я повертаю, і це моя особиста справа", - повідомила Анна Мартиненко, коли прийшла на інтерв'ю батька з журналістами "Цензор.НЕТ".
Фото: censor.net.ua
"Ще раз звертаюся до НАБУ: я готова прийти і відповісти за всіма пунктами, де фігурує моє ім'я. Але не треба безвідповідально і безпідставно згадувати моє ім'я. У цивілізованому світі так не робиться", - додала Анна.
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