Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Донька Мартиненка прилетіла в Україну і хоче свідчити НАБУ і САП

Раніше, під час обрання запобіжного заходу представники НАБУ стверджували, що частина коштів, отриманих нібито незаконним шляхом, використовувалася для оплати в тому числі витрат доньки екс-нардепа в Лондоні
Дочка екс-депутата Миколи Мартиненка Ганна заявляє, що її ім'я використовується "необґрунтовано в піар-війні проти її батька".
Донька Мартиненка прилетіла в Україну і хоче свідчити НАБУ і САП Анна Мартиненко. Фото: censor.net.ua

"Я була шокована звинуваченнями з боку Національного антикорупційного бюро. Там звучало і моє ім'я. Я прилетіла з Лондона, де працюю і проживаю, підтримати батька. Хочу публічно звернутися до НАБУ і САП: якщо у вас є до мене якісь питання, я готова прийти і все пояснити. але не треба згадувати моє ім'я в цій брудній піар-війні проти мого батька. Платіж на моє ім'я, який згадує НАБУ, стосувався оплати мого проживання в Лондоні. У той момент у мене виникли фінансові труднощі, але я не вважаю злочином, коли мене хтось кредитує на оплату оренди житла. Всі свої борги я повертаю, і це моя особиста справа", - повідомила Анна Мартиненко, коли прийшла на інтерв'ю батька з журналістами "Цензор.НЕТ".


Фото: censor.net.ua

"Ще раз звертаюся до НАБУ: я готова прийти і відповісти за всіма пунктами, де фігурує моє ім'я. Але не треба безвідповідально і безпідставно згадувати моє ім'я. У цивілізованому світі так не робиться", - додала Анна.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

26 04 2017 16:47
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
  • Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Корупція ProZorro: влада змінюється, "відкати" залишаються

Корупція ProZorro: влада змінюється, "відкати" залишаються

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.