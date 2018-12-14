Сущенку поставили попередній діагноз - артеріальна гіпертензія
"Лікарі колонії поставили батькові попередній діагноз "артеріальна гіпертензія", йому радять пройти додаткове обстеження. Однак через те, що у в'язниці в Утробіно немає необхідного обладнання, батька потрібно везти в інше місто і класти на стаціонар на тиждень. Імовірно, це вже буде після Нового року", - заявила його донька Юлія Сущенко, повідомляє "Укрінформ".
Батьку досі не віддали ковдру, яку він придбав місяць тому в місцевому магазині. Також Сущенку не дозволяють допити окріп — як тільки приносять, відправляють на прогулянку на вулицю, вказала дівчина.
За її словами, у камері холодно, тому Сущенко сидить у верхньому одязі.
Донька закликала писати йому листи, зазначивши, що вони приходять приблизно раз на тиждень.
Нагадаємо, що ФСБ Росії затримала журналіста "Укрінформу" Романа Сущенка наприкінці вересня 2016 року. Його звинуватили у шпигунстві.
У ФСБ Росії заявили, що Сущенко є співробітником Головного управління розвідки Міноборони України і збирав секретні відомості про діяльність Збройних сил Росії і Росгвардії. У ГУР МОУ спростували цю заяву.
Як відомо, суд у Москві засудив до 12 років колонії суворого режиму українського журналіста Романа Сущенка.
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