У камері холодно, тому Сущенко сидить у верхньому одязі

Політв'язню, журналісту Роману Сущенку поставили попередній діагноз — артеріальна гіпертензія.

"Лікарі колонії поставили батькові попередній діагноз "артеріальна гіпертензія", йому радять пройти додаткове обстеження. Однак через те, що у в'язниці в Утробіно немає необхідного обладнання, батька потрібно везти в інше місто і класти на стаціонар на тиждень. Імовірно, це вже буде після Нового року", - заявила його донька Юлія Сущенко, повідомляє "Укрінформ".

Батьку досі не віддали ковдру, яку він придбав місяць тому в місцевому магазині. Також Сущенку не дозволяють допити окріп — як тільки приносять, відправляють на прогулянку на вулицю, вказала дівчина.

За її словами, у камері холодно, тому Сущенко сидить у верхньому одязі.

Донька закликала писати йому листи, зазначивши, що вони приходять приблизно раз на тиждень.

Нагадаємо, що ФСБ Росії затримала журналіста "Укрінформу" Романа Сущенка наприкінці вересня 2016 року. Його звинуватили у шпигунстві.

У ФСБ Росії заявили, що Сущенко є співробітником Головного управління розвідки Міноборони України і збирав секретні відомості про діяльність Збройних сил Росії і Росгвардії. У ГУР МОУ спростували цю заяву.