Донька Трампа може очолити Світовий банк, - The Financial Times

Дочка президента США Дональда Трампа Іванка є кандидаткою на посаду президента Світового банку.

Окрім Іванки Трамп до списку кандидатів потрапили заступник міністра фінансів США з міжнародних справ Девід Мелпас, колишня представниця США в ООН Ніккі Гейлі та глава Агентства США з міжнародного розвитку Марк Грін, повідомляє видання The Financial Times з посиланням на власне джерело.

Зазначимо, що Трамп має право висувати кандидата на посаду глави Світового банку, бо США є головним акціонером установи. Більш того, історично склалося, що главою Світового банку обирають американця, а очільником Міжнародного валютного фонду - європейця.

Призначати родичів на державні посади не є чимось новим для чинного глави Білого дому. Після перемоги на виборах Трамп призначив Іванку та її чоловіка Джареда Кушнера на посади в свою адміністрацію, а на саміті "Великої двадцятки" в Гамбурзі влітку 2017 року Іванка Трамп на одному із заходів "підміняла" батька.

Нагадаємо, що очільник Світового банку Джим Йонг Кім прийняв рішення залишити посаду вже 1 лютого 2019 року замість 2022 року, коли офіційно закінчується його каденція.