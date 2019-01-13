Донька Трампа може очолити Світовий банк, - The Financial Times
Окрім Іванки Трамп до списку кандидатів потрапили заступник міністра фінансів США з міжнародних справ Девід Мелпас, колишня представниця США в ООН Ніккі Гейлі та глава Агентства США з міжнародного розвитку Марк Грін, повідомляє видання The Financial Times з посиланням на власне джерело.
Зазначимо, що Трамп має право висувати кандидата на посаду глави Світового банку, бо США є головним акціонером установи. Більш того, історично склалося, що главою Світового банку обирають американця, а очільником Міжнародного валютного фонду - європейця.
Призначати родичів на державні посади не є чимось новим для чинного глави Білого дому. Після перемоги на виборах Трамп призначив Іванку та її чоловіка Джареда Кушнера на посади в свою адміністрацію, а на саміті "Великої двадцятки" в Гамбурзі влітку 2017 року Іванка Трамп на одному із заходів "підміняла" батька.
Нагадаємо, що очільник Світового банку Джим Йонг Кім прийняв рішення залишити посаду вже 1 лютого 2019 року замість 2022 року, коли офіційно закінчується його каденція.
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