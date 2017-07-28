Доньку покійного президента Узбекистану Гульнару арештували
Їй пред'явлено звинувачення за шістьма статтями Кримінального кодексу – про шахрайство, приховування іноземної валюти, порушення митного законодавства, порушення правил торгівлі або надання послуг, підробці документів та легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. Про це повідомляє "Медуза".
Як відомо, 22 листопада узбецький сайт "Центр-1" повідомив із посиланням на власні джерела про смерть доньки першого президента Узбекистану Гульнари Карімової.
Пізніше російські сайти спростували цю інформацію, посилаючись на свої джерела. Підтвердженої інформації поки немає.
Згодом син Карімової заявив, що повідомлення про її смерть є "лише чутками".
Гульнару Карімову називали можливою наступницею президента Узбекистану, однак у 2012 році вона стала фігуранткою низки корупційних скандалів.
Про смерть президента Узбекистану Іслама Карімова, який правив країною майже 27 років, офіційно повідомили 2 вересня. Перед цим у ЗМІ з'являлися повідомлення із підтвердженням та спростуванням інформації про його смерть, а прем'єр-міністр Туреччини навіть висловив свої співчуття ще до публічного оголошення про смерть Карімова. Апарат президента Узбекистану до останнього спростовували інформацію про його смерть.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Сутички поліції та активістів під Радою, - фоторепортаж
- ВІДЕО Суд зобов'язав ГПУ відкрити справу проти партії Тимошенко, - розслідування
- ФОТО Стіна Трампа: як США відгороджуються від Мексики
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків