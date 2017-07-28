Доньку покійного президента Узбекистану Гульнару арештували

В Узбекистані арештована Гульнара Карімова, дочка колишнього президента країни Іслама Карімова.

Їй пред'явлено звинувачення за шістьма статтями Кримінального кодексу – про шахрайство, приховування іноземної валюти, порушення митного законодавства, порушення правил торгівлі або надання послуг, підробці документів та легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. Про це повідомляє "Медуза".

Як відомо, 22 листопада узбецький сайт "Центр-1" повідомив із посиланням на власні джерела про смерть доньки першого президента Узбекистану Гульнари Карімової.

Пізніше російські сайти спростували цю інформацію, посилаючись на свої джерела. Підтвердженої інформації поки немає.

Згодом син Карімової заявив, що повідомлення про її смерть є "лише чутками".

Гульнару Карімову називали можливою наступницею президента Узбекистану, однак у 2012 році вона стала фігуранткою низки корупційних скандалів.

Про смерть президента Узбекистану Іслама Карімова, який правив країною майже 27 років, офіційно повідомили 2 вересня. Перед цим у ЗМІ з'являлися повідомлення із підтвердженням та спростуванням інформації про його смерть, а прем'єр-міністр Туреччини навіть висловив свої співчуття ще до публічного оголошення про смерть Карімова. Апарат президента Узбекистану до останнього спростовували інформацію про його смерть.