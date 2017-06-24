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Доньку Трампа викликають до суду через крадіжку дизайну туфель

Іванка стверджує, що не брала участі в розробці концепції, дизайну, виробництві або продажу цього взуття
Донька президента США Дональда Трампа Іванка Трамп повинна дати свідчення у зв'язку зі звинуваченнями в тому, що її компанія IT Collection LLC скопіювала дизайн туфель іншого бренду.
Доньку Трампа викликають до суду через крадіжку дизайну туфель Фото: Leah Puttkammer / Getty Images

Відповідну постанову виніс суд в Нью-Йорку, повідомляє ВВС.  

Суддя Кетрін Форест відхилила доводи захисту про те, що Іванка Трамп занадто зайнята, щоб відповісти на питання в цій справі через роботу "високопоставленим урядовцем" в Білому домі.

Водночас, суддя врахувала зайнятість Іванки та погодилася на те, щоб вона дала свідчення у Вашингтоні, де зараз проживає, і обмежила час допиту двома годинами.

Відповідно до постанови суду, Іванка повинна дати свідчення до кінця жовтня 2017 року.

Позов до Іванки Трамп, її компанії IT Collection LLC, а також виробника взуття Marc Fisher Holdings подала італійська компанія Aquazzura. У компанії вважають, що Іванка скопіювала дизайн їх босоніжок Wild Thing вартістю майже $800. Ознаки плагіату в Aquazzura побачили в моделі Hettie за $150, яка була випущена під власною маркою Іванки Трамп.

Іванка стверджувала, що вже не обіймає посаду голови компанії IT Collection LLC, оскільки повністю зосередилася на діяльності помічника президента США.

"Я не брала участі в розробці концепції, дизайну і виробництві або продажу босоніжок Hettie", – заявила Іванка, додавши, що ці обов'язки лежать на виробнику Marc Fisher Holdings.

Одяг та взуття під брендом Ivanka Trump випускаються з 2007 року. Іванка також є засновником бренду Ivanka Trump Fine Jewelry, що випускає ювелірні прикраси.

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24 06 2017 20:15
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