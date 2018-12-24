НОВИНИМіжнародна федерація важкої атлетики (IWF) інформує про позитивну допінг-пробу українця Олексія Торохтія.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Допінг-проба українського чемпіона Олімпіади дала позитивний результат
Важкоатлет Олексій Торохтій не пройшов допінг-тест
Олексій Торохтій на Олімпійських іграх у Лондоні. Фото: zimbio.com.
Атлет завоював золоту медаль у категорії до 105 кг на Олімпійських іграх-2012 у Лондоні, повідомляє sport.ua.
У пробі атлета виявлено анаболічну речовину: дегідрохлорметілтестотерон, уточнює видання.
Від коментарів щодо подальших санкцій, які можуть бути застосовані до спортсмена, IWF наразі утримується. При цьому не зазначається, коли був проведений допінг-тест.
Нагадаємо, минулого року збірну України з важкої атлетики відсторонили від змагань за допінг. Спортсменів не пустили на чемпіонат світу в Анагаймі.
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24 12 2018 14:18 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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