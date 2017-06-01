Доповідь США про кібератаки спричинила розпродаж російських акцій

Біржові інвестиційні фонди, які торгують акціями російських компаній, почали зазнавати втрат через початок розпродажу цінних паперів в їх портфелях після заяви Національної розвідки США про втручання Росії у вибори американського президента.

За даними видання MarketWatch, активи фонду VanEck Vectors Russia ETF подешевшали на 1,4%. За 5 січня фонд продав 5,6 млн акцій, при цьому в середньому за 30 днів він продає близько 11,7 млн акцій. Окрім того, активи iShares MSCI Russia Capped ETF втратили в ціні 1,19%, а фонд Direxion Daily Russia Bull 3x Shares втратив на російських акціях 3%.

Директор Національної розвідки США Джеймс Клеппер 5 січня заявив, що наступного тижня буде опубліковано доповідь, що розкриває причини, за якими президент РФ Володимир Путін вирішив втрутитися в американські вибори, передає ВВС.

За даними американської розвідки, Кремль наказав зламати акаунти електронної пошти представників Демократичної партії США.

Як повідомляв IPress.ua, директор Національної розвідки США Джеймс Клеппер заявив, що вище керівництво Російської Федерації причетне до кібератак напередодні виборів президента США.

Раніше, Джон Маккейн повідомив, що імовірні кібератаки з боку Росії на політичні організації США, які могли вплинути на вибори президента, були "актом війни".