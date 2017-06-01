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Доповідь США про кібератаки спричинила розпродаж російських акцій

Голова американської розвідки пообіцяв назвати "мотив Путіна" для хакерських атак
Біржові інвестиційні фонди, які торгують акціями російських компаній, почали зазнавати втрат через початок розпродажу цінних паперів в їх портфелях після заяви Національної розвідки США про втручання Росії у вибори американського президента.
Доповідь США про кібератаки спричинила розпродаж російських акцій Фото: EPA/UPG

За даними видання MarketWatch, активи фонду VanEck Vectors Russia ETF подешевшали на 1,4%. За 5 січня фонд продав 5,6 млн акцій, при цьому в середньому за 30 днів він продає близько 11,7 млн акцій. Окрім того, активи iShares MSCI Russia Capped ETF втратили в ціні 1,19%, а фонд Direxion Daily Russia Bull 3x Shares втратив на російських акціях 3%.

Директор Національної розвідки США Джеймс Клеппер 5 січня заявив, що наступного тижня буде опубліковано доповідь, що розкриває причини, за якими президент РФ Володимир Путін вирішив втрутитися в американські вибори, передає ВВС.

За даними американської розвідки, Кремль наказав зламати акаунти електронної пошти представників Демократичної партії США.

Як повідомляв IPress.ua, директор Національної розвідки США Джеймс Клеппер заявив, що вище керівництво Російської Федерації причетне до кібератак напередодні виборів президента США.

Раніше, Джон Маккейн повідомив, що імовірні кібератаки з боку Росії на політичні організації США, які могли вплинути на вибори президента, були "актом війни".

Відзначимо, раніше американський сенатор Маккейн вже заявляв, що російські хакерські атаки, які вплинули на президентські вибори в США, загрожують "знищити демократію", підірвати світовий порядок та звинуватив американську владу в тому, що її відповідь була "повністю паралізована".

Нагадаємо, 7 жовтня США публічно звинуватили Росію в організації низки кібератак на американські політичні організації, а також на колишніх і нинішніх чиновників.

Згодом американська розвідка повідомила, що Росія припинила кібератаки на США після того, як адміністрація у Вашингтоні публічно звинуватила Москву у втручанні у вибори американського президента.

Відтак, президент США Барак Обама підписав указ про введення нових санкцій проти Росії у зв'язку з хакерськими атаками, в яких звинуватили Москву. Під санкції потрапили 6 чоловік і 5 відомств, включаючи ФСБ і ГРУ.

 

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06 01 2017 11:42
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