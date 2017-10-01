Допит Пашинського в прокуратурі тривав близько семи годин

Підозри щодо інциденту поки що нікому не пред'явлені

Народного депутата від фракції "Народний фронт" Сергія Пашинського у вівторок допитували в прокуратурі близько семи годин з приводу стрілянини 31 грудня.

Після допиту Пашинський заявив, що надав необхідні пояснення прокуратурі. Коли його викличуть наступного разу, він не знає, повідомляє телеканал "112 Україна".

Раніше в прокуратурі повідомили, що підозру про вчинення злочину в інциденті за участю Пашинського нікому з фігурантів не оголошено. Це зроблять після виконання всіх слідчих дій.

Чоловіка, котрого було госпіталізовано з вогнепальним пораненням внаслідок інциденту, поки що не допитували.

Зараз кваліфікація інфідента - хуліганство, але вона може змінитися після слідчих дій і експертиз.

IPress.ua сьогодні повідомив, що народний депутат Сергій Пашинський заявив, що вистрілив у нападника в новорічний вечір уже після того, як був повалений на землю.