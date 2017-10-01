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Допит Пашинського в прокуратурі тривав близько семи годин

Підозри щодо інциденту поки що нікому не пред'явлені
Народного депутата від фракції "Народний фронт" Сергія Пашинського у вівторок допитували в прокуратурі близько семи годин з приводу стрілянини 31 грудня.
Допит Пашинського в прокуратурі тривав близько семи годин Фото:i.lb.ua

Після допиту Пашинський заявив, що надав необхідні пояснення прокуратурі. Коли його викличуть наступного разу, він не знає, повідомляє телеканал "112 Україна".

Раніше в прокуратурі повідомили, що підозру про вчинення злочину в інциденті за участю Пашинського нікому з фігурантів не оголошено. Це зроблять після виконання всіх слідчих дій.

Чоловіка, котрого було госпіталізовано з вогнепальним пораненням внаслідок інциденту, поки що не допитували.

Зараз кваліфікація інфідента - хуліганство, але вона може змінитися після слідчих дій і експертиз.

IPress.ua сьогодні повідомив, що народний депутат Сергій Пашинський заявив, що вистрілив у нападника в новорічний вечір уже після того, як був повалений на землю.

Нагадаємо, що депутат від "Народного фронту" Сергій Пашинський повідомив про напад на нього в переддень Нового року, в результаті чого депутат прострілив ногу нападнику.

Згодом чоловік, в якого стріляв Сергій Пашинський, розповів свою версію події 31 грудня під Києвом: за його словами, нардеп застосував вогнепальну зброю не за правилами.

У свою чергу спікер поліції Київської області Микола Жукович в ефірі "112 каналу" розповів, що чоловік, якого поранив Пашинський, раніше мав проблеми з законом.

Зброю, застосовану нардепом у нього вилучили, включно з дозволом та боєприпасами.

 

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