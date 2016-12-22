Дорогі американські безпілотники виявились неефективні у війні на Донбасі
"Зі самого початку рішення про використання цих дронів (у конфлікті) було неправильним", - сказав радник начальника Генштабу України Натан Хазін агентству Reuters.
Влітку 2016 року Україна отримала 72 міні-дрона RavenR Q-11B Analog, однак вони зарекомендували себе настільки погано, що Хазін волів би повернути їх назад.
Безпілотники Raven для запуску вручну були поставлені Україні в рамках програми військової допомоги США. Планувалося, що Київ буде широко використовувати на фронті переносні, легковагові і не оснащені зброєю дрони-розвідники, вироблені компанією AeroVironment.
Фото: RQ-11B Raven
Втім, дрони виявилися неефективними в боротьбі з сепаратистами, які використовують набагато просунутіші засоби радіоелектронної боротьби, ніж бойовики, які протистоять Заходу в Афганістані, Іраку та Сирії.
Росія і підтримувані нею сепаратистські сили можуть перехоплювати і створювати перешкоди для відеосигналів і даних безпілотників.
"Комплекс аналоговий, тому канали передачі команд і даних не захищені від перехоплення і глушіння сучасними засобами радіоелектронної боротьби", - пише Reuters з посиланням на командування українських ВПС.
Американські чиновники на умовах анонімності сказали, що російські засоби електронної боротьби виявилися набагато просунутішими, ніж передбачалося на початку конфлікту, і що українські та американські військові поступово адаптуються до ситуації.
Один з українських чиновників сказав Reuters на умовах анонімності, що хоча дрони використовувалися в зоні АТО, на передовій вони задіяні не були.
Радник начальника Генштабу Хазін сказав, що безпілотники в основному лежать на складі, і назвав їх слабким місцем - вони дозволяють противнику побачити диспозицію українських військ і за бажання їх можна легко збити. Заряду батарей в цих апаратах вистачає ненадовго, і вони не можуть гарантовано виконувати основне завдання - добувати розвіддані про позиції артилерії, сказав він.
Натан Хазін заявив Українській службі BBC, що причиною поставки неефективних безпілотників була некомпетентність з української сторони.
"Люди, які ставили завдання щодо безпілотників, були абсолютно некомпетентні. А американська сторона - замість того, щоб відкоригувати їх відповідно до реалій - видала те, що просили", - сказав він.
За словами Хазіна, вартість кожного з 24 комплектів, отриманих українськими збройними силами від Вашингтона (в кожному - три безпілотники, обладнання для керування ними та програмне забезпечення) - близько $400 тис.
Дрони RQ-11B досі використовуються в зоні конфлікту, уточнив Хазін - "щоразу ризикуючи, що цей комплекс буде або взятий (противником), або знищений".
Нагадаємо, що держпідприємство "Спецтехноекспорт", що входить до складу концерну "Укроборонпром", презентувало на міжнародній виставці "Зброя та безпека-2016" свій новий безпілотник ANSER.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО ЗМІ показали будинок, у якому житиме Обама після президентства, - ФОТО
- ВІДЕО У Південній Кореї сотні тисяч людей вимагають відставки президента, - ВІДЕО
- ФОТО Український спецназ провів у "Борисполі" навчання із затримання "російської мафії", - ФОТО
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- В Німеччині поліцейські застрелили мігранта, який напав з ножем на свого сусіда
влажность:
давление:
ветер: