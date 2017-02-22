CУСПІЛЬСТВО НОВИНИДорогою з Києва в зону проведення АТО зник безвісти боєць 72-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України Танасій Гавриляк.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Дорогою до Авдіївки зник безвісти український військовий
Військовослужбовець не виходив на зв'язок ні з рідними, ні з командуванням
Танасій Гавриляк. Фото: соцмережі
26-річний контрактник востаннє на зв'язок виходив увечері 31 січня, коли поїздом повертався після відпустки зі столиці до військової частини ЗСУ, розташованої в Авдіївці Донецької області, повідомляє "Є" із посиланням на сестру бійця Оксану.
Після цього військовослужбовець не виходив на зв'язок ні з рідними, ні з командуванням.
Танасій Гавриляк родом з села Яцківці Дунаєвецького району Хмельницької області. Його підрозділ обороняє позиції в районі промислової зони Авдіївки.
Нагадаємо, що група військовослужбовців одного з розвідувальних підрозділів ЗСУ на Луганщині не вийшли на зв'язок у визначений час.
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22 02 2017 20:58 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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