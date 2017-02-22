Дорогою до Авдіївки зник безвісти український військовий

Військовослужбовець не виходив на зв'язок ні з рідними, ні з командуванням

Дорогою з Києва в зону проведення АТО зник безвісти боєць 72-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України Танасій Гавриляк.

26-річний контрактник востаннє на зв'язок виходив увечері 31 січня, коли поїздом повертався після відпустки зі столиці до військової частини ЗСУ, розташованої в Авдіївці Донецької області, повідомляє "Є" із посиланням на сестру бійця Оксану.

Після цього військовослужбовець не виходив на зв'язок ні з рідними, ні з командуванням.

Танасій Гавриляк родом з села Яцківці Дунаєвецького району Хмельницької області. Його підрозділ обороняє позиції в районі промислової зони Авдіївки.

Нагадаємо, що група військовослужбовців одного з розвідувальних підрозділів ЗСУ на Луганщині не вийшли на зв'язок у визначений час.