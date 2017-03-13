Дорогу з Москви до України зроблять платною на 93 роки

За проїзд по 70-кілометровій ділянці траси М3 "Україна" водіям доведеться платити найближчі 93 роки.

Відповідний документ підписав прем'єр-міністр Росії Дмитро Медвєдєв, інформує Газета.ru.

"Встановити, що використання ділянки автомобільної дороги загального користування федерального значення М3 "Україна" Москва - Калуга - Брянськ - кордон з Україною в Калузькій області здійснюється на платній основі до 1 травня 2109 року", - йдеться в розпорядженні.

До 2109 року всім водіям доведеться платити за проїзд по 70-кілометровій ділянці траси М3 "Україна" в Калузькій області (124-194-й км).

Вартість проїзду становитиме від 90 до 340 рублів.

Вночі проїзд повинен коштувати вдвічі дешевше, з транспондером знижка складе близько 20%.

Нагадаємо, у грудні Міністерство зовнішніх справ вийшло з пропозицією щодо введення візового режиму з Росією.

Як повідомляв iPress.ua, 3 жовтня спікер парламенту Андрій Парубій запропонував розглянути введення візового режиму з РФ через затримання в РФ українського журналіста Романа Сущенка. Він висловив упевненість, що Рада підтримає цю ініціативу.