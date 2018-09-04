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Дороги Київ-Одеса й Київ-Чоп полатають до початку травня, – Омелян

Посадовець уточнив, що йдеться не про капітальний ремонт
Міністр інфраструктури України Володимир Омелян розповів, що ремонт на автомагістралях Київ-Одеса і Київ-Чоп мають завершити на початку травня.
Дороги Київ-Одеса й Київ-Чоп полатають до початку травня, – Омелян Володимир Омелян. Фото: ukr.lb.ua

"Якщо мається на увазі ремонт, то ми повинні завершити Київ-Одеса і Київ-Чоп (в найбільш проблемній ділянці через Карпати) на початку травня. Тобто повністю буде відновлена проїздність", – зазначив міністр в ефірі "Радіо Свобода".

Посадовець уточнив, що йдеться не про капітальний ремонт.

"Коли ми кажемо про якісний капітальний ремонт, щоб це було на роки, а не на рік, ми розпочнемо роботи в цьому році і вони будуть тривати ще 2-3 роки", – пояснив Омелян.

Він переконує, що за 5 років стабільного фінансування Україна буде мати дороги кращі, ніж у Польщі до її вступу до ЄС. Після цього треба шукати "інструментарій фінансування" для будівництва автобанів, однак це дороге задоволення і для держави, і для інвесторів, вважає Володимир Омелян, називаючи цифру у 10 мільйонів євро за один кілометр автобану.

Міністр також нагадав, що за останні два роки в Україні вдалося відремонтувати три тисяч кілометрів доріг, а в цьому році планується відремонтувати більше 4 тисяч кілометрів автошляхів.

Нагадаємо, що в Україні розпочинається сезон дорожніх робіт, який передбачає перевірки якості вже побудованих та відремонтованих доріг, запровадження нових норм контролю якості доріг, що будуються, а також запровадження контролю навантаження транспорту.

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09 04 2018 13:55
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