Внаслідок ДТП в Угорщині постраждали 13 українців
В угорському місті Ноград 11 серпня у другій половині дня на 59 км автошляху №2 сталася аварія мікроавтобуса який перевозив громадян України, повідомляє посольство України в Угорщині.
Постраждали 13 українських громадян і водій, громадянин Угорщини. Усім надано першу медичну допомогу та госпіталізовано з різними травмами. Відомо, що 8 громадян України отримали важкі травми, 5 — легкі. Загиблих немає.
У посольстві зазначають, що мікроавтобус з невідомих причин з'їхав з дорожнього полотна і перевернувся.
Постраждалих госпіталізували до лікарні міст Будапешт, Вац та Балашшадярмат. Семи постраждалим, які отримали легкі травми, дозволено залишити лікарні. Решта перебувають у лікарнях, один у стані коми (загроза життю залишається). Біля нього перебуває батько.
"Встановлюємо зв'язок з рідними постраждалих. Перебуваємо на контакті з відповідними медзакладами", — повідомляють у посольстві.
Нагадаємо, у Дніпропетровській області виникла жахлива дорожньо-транспортна пригода: пасажирський автобус зіткнувся з легковиком, влетів у кювет та перевернувся на правий бік, травми отримали 15 осіб.
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