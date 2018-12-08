Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Внаслідок ДТП в Угорщині постраждали 13 українців

Мікроавтобус з'їхав з дороги й перекинувся
В Угорщині розбився мікроавтобус з українцями, внаслідок чого постраждали 13 осіб.
Внаслідок ДТП в Угорщині постраждали 13 українців Фото: transkarpatia.net

В угорському місті Ноград 11 серпня у другій половині дня на 59 км автошляху №2 сталася аварія мікроавтобуса який перевозив громадян України, повідомляє посольство України в Угорщині.

Постраждали 13 українських громадян і водій, громадянин Угорщини. Усім надано першу медичну допомогу та госпіталізовано з різними травмами. Відомо, що 8 громадян України отримали важкі травми, 5 — легкі. Загиблих немає.

У посольстві зазначають, що мікроавтобус з невідомих причин з'їхав з дорожнього полотна і перевернувся.

Постраждалих госпіталізували до лікарні міст Будапешт, Вац та Балашшадярмат. Семи постраждалим, які отримали легкі травми, дозволено залишити лікарні. Решта перебувають у лікарнях, один у стані коми (загроза життю залишається). Біля нього перебуває батько. 

"Встановлюємо зв'язок з рідними постраждалих. Перебуваємо на контакті з відповідними медзакладами", — повідомляють у посольстві.

Нагадаємо, у Дніпропетровській області виникла жахлива дорожньо-транспортна пригода: пасажирський автобус зіткнувся з легковиком, влетів у кювет та перевернувся на правий бік, травми отримали 15 осіб.

 
 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

12 08 2018 14:26
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Професія, яка повертає до соціуму після травми. Чим займатимуться ерготерапевти в Україні?

Професія, яка повертає до соціуму після травми. Чим займатимуться ерготерапевти в Україні?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.