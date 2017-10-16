Дослідники вперше зафіксували гравітаційні хвилі від злиття нейтронних зірок

Раніше вдавалося фіксувати лише гравітаційні хвилі від чорних дір

Науковці зафіксували гравітаційні хвилі від злиття двох нейтронних зірок. Це сталося вперше.

Раніше вчені фіксували тільки гравітаційні хвилі від чорних дір, повідомляє N+1.

Гравітаційні хвилі вдалося зафіксувати 17 серпня 2017 року. Джерелом стало злиття двох нейтронних зірок масою від 1,1 до 1,6 мас Сонця. Вони знаходилися на відстані в 130 млн світлових років від Землі.

Як зазначає N+1, джерело вперше виявився на такій близькій відстані: раніше гравітаційні хвилі приходили з відстані в мільярди світлових років.

Уже через дві секунди після гравітаційного події космічний телескоп Fermi зафіксував спалах гамма-випромінювання на південному небі. Майже в цей же момент спалах побачила європейсько-російська космічна обсерваторія INTEGRAL.

Пара нейтронних зірок оберталася навколо загального центру мас, поступово втрачаючи енергію у вигляді гравітаційних хвиль і зближуючись. Коли відстань між ними скоротилася до 300 км, гравітаційні хвилі стали досить потужними, щоб потрапити в зону чутливості гравітаційних детекторів LIGO / Virgo. У момент злиття двох нейтронних зірок в один компактний об'єкт (нейтронну зірку або чорну діру) відбувається потужний спалах гамма-випромінювання.

Такі гамма-спалахи астрономи називають короткими гамма-сплесками, гамма-телескопи фіксують їх приблизно раз на тиждень. Якщо природа довгих гамма-сплесків зрозуміліша (їх джерела – спалахи наднових), то єдиної думки щодо джерел коротких сплесків не було. Існувала гіпотеза, що їх породжують злиття нейтронних зірок. Тепер вчені змогли вперше підтвердити цю гіпотезу, оскільки завдяки гравітаційним хвилям ми знаємо масу компонентів, що доводить що це саме нейтронні зірки.

Гравітаційні хвилі, існування яких передбачив Альберт Ейнштейн, уперше були зареєстровані в 2016 році. У 2017 році за це присудили Нобелівську премію з фізики. Вчені чотири рази фіксували гравітаційні хвилі – щоразу їх джерелом були чорні діри.

Нагадаємо, у липні вчені з проекту Red Dot зафіксували радіосигнали, які надходять від зірки GJ 447 і не схожі на природні джерела радіохвиль