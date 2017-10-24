Дослідники з'ясували, чому люди бояться павуків
Доказом цього служать реакції немовлят на цих істот, пише Science Alert.
Група вчених з Німеччини, Австрії та Швеції досліджувала реакції немовлят на зображення змій, павуків, квітів і риб. Вони намагалися з'ясувати, чи обумовлений страх павуків культурою або є вродженим.
"Коли ми показали фотографії змії або павука немовлятам замість квітки або рибки одного і того же розміру і кольору, вони реагували зі значно більшими зіницями. У постійних умовах освітлення зміна розміру зіниць є важливим сигналом для активації системи в головному мозку, який відповідає за реакції на стрес. Відповідно, навіть найменші діти, здається, виділяють ці групи тварин", - каже нейробіолог Штефані Хол з Інституту Макса Планка і Університету Відня в Австрії.
Коли немовлята дивилися на зображення павуків, їх зіниці розширювалися в середньому на 0,14 міліметра, в той час як при погляді на квітку - лише на 0,03 міліметра. Відмінності між зображеннями змій і риб були не настільки помітними. Однак і в цьому випадку зіниці були більше при погляді на небезпечну змію.
"Ми прийшли до висновку, що страх змій і павуків еволюційного походження. Подібно приматам, механізми нашого мозку дозволяють ідентифікувати такі об'єкти, як павук або змія і реагувати на них дуже швидко", - пояснює Штефані Хол.
Іншими словами, може існувати такий гіпотетичний механізм, при якому якимось чином, протягом багатьох поколінь в стародавні часи у предків людини еволюціонувала риса, яка забезпечує особливу увагу до подібних загроз.
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