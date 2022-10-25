ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИВ Американському аерокосмічному управлінні (NASA) 24 жовтня запрацювала дослідницька група з вивчення неідентифікованих явищ у повітрі (UAP). Цим терміном зараз позначають НЛО.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Дослідницька група з вивчення НЛО запрацювала у NASA
Фото: з вільних джерел
Про це повідомляє Reuters.
Група із 16 спеціалістів зосередить своє розслідування виключно на незасекречених спостереженнях та інших даних, зібраних урядом і комерційним сектором.
Дослідження буде відкритим. Група спробує зібрати та структурувати наявні на сьогодні дані про UAP, зробити наукові висновки, а також зʼясувати, як краще отримувати дані про небесні явища в майбутньому.
У NASA заявили, що перші девʼять місяців дослідники розроблятимуть стратегію організації та вивчення UAP, перш ніж рекомендувати «дорожню карту потенційного аналізу даних». Перший звіт групи очікується в середині 2023 року.
У червні цього року, коли зʼявилася інформація про створення групи, у NASA казали, що наразі не мають жодних доказів того, що UAP мають позаземне походження.
Робота цих спеціалістів жодним чином не повʼязана з розслідуванням Пентагону, що перевіряє матеріали військових про контакти з UAP. Представники Міністерства оборони та розвідки США пʼять місяців тому свідчили перед Конгресом, що в каталог спостережень внесли вже 400 випадків фіксації UAP, але всі вони не мають наукового пояснення.
Нагадаємо, що раніше NASA змогла змінити рух астероїда.
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