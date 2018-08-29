Дослідження обставин Іловайської трагедії в цілому завершено, – прокуратура

Головна військова прокуратура України повідомила результати розслідування подій, які сталися біля Іловайська у серпні 2014 року.

29 серпня 2017 року. День пам’яті за загиблими Героями в Іловайській трагедії біля Михайлівського собору. Фото: Андрія Нестеренка

Про це повідомляє прес-служба ГПУ.

Згідно з повідомленням, з травня по липень 2014 сили АТО провели низку успішних операцій зі звільнення населених пунктів Донецької та Луганської областей від терористичних організацій "ДНР" і "ЛНР".

"11 серпня 2014 року керівництвом АТО видано наказ, на виконання якого командуванням сектору "Б" розроблено задум, одним із завдань якого було блокування силами Збройних сил України та зачистка від незаконних збройних формувань міста Іловайськ. До бойової операції були залучені сили окремих добровольчих батальйонів", – йдеться в повідомленні.

За наказом передбачалося взяття міста Іловайськ разом з контролем північних околиць міста Макіївка, що повинно було призвести до встановлення контролю над шляхами постачання і надалі дозволяло оточити та звільнити Донецьк від бойовиків.

ЗС РФ організували пряме вторгнення регулярних російських підрозділів на територію Донецької області з одночасними артилерійськими обстрілами позицій ЗС України з території Росії. Сили РФ складалися з дев'яти батальйонно-тактичних груп: 3500 чоловік особового складу; до 60 танків; до 320 БМД (БМП); до 60 гармат; до 45 мінометів; 5 ПТРК. На російській техніці були зняті або замасковані тактичні знаки і нанесені розпізнавальні позначки українських підрозділів.

"Згідно з отриманими слідством даними Служби безпеки України, розвідувальних органів та Об'єднаного штабу АТО, критичне співвідношення військових сил України в районі міста Іловайськ з підрозділами Збройних сил РФ та представників терористичних організацій "ДНР", "ЛНР" складало: особовий склад – 1 до 18; танки – 1 до 11; бронетехніка – 1 до 16; артилерія – 1 до 15; "Гради" – 1 до 24", – повідомляє прес-служба ГПУ.

Водночас угруповання Збройних сил РФ уздовж східної ділянки державного кордону України налічувало 35 батальйонно-тактичних і ротних тактичних груп; щонайменше 45100 військовослужбовців; до 160 танків; 1360 БМП (БТР) 350 одиниць артилерії; 130 одиниць реактивних систем залпового вогню; 192 бойові літаки; 137 вертольотів.

Зазначається, що ЗСУ фактично не мали достатньої кількості сил для збільшення контингенту військ на донецькому напрямку й одночасного забезпечення оборони інших ділянок державного кордону. Внаслідок раптового вторгнення 24-25 серпня 2014 регулярних підрозділів Збройних сил РФ і їх маршу в напрямку міста Іловайськ батальйони МВС України "Дніпро-1", "Миротворець", "Світязь", "Херсон", "Івано-Франківськ", Нацгвардії "Донбас" і сили сектору "Б" потрапили в оточення значно переважаючих за чисельністю сил противника.

Після цього почалися переговори між керівником АТО Віктором Муженком і представниками ГШ ЗС РФ (заступником начальника ГШ ЗС РФ М. Богдановським), а також на рівні керівництва сектору "Б" та підрозділів Збройних сил РФ про надання гарантії безпечних гуманітарних коридорів для виходу з оточення військовослужбовців ЗС України та інших військових формувань України.

За інформацією Головної військової прокуратури, встановлено, що між Муженком і Богдановським відбулося 12 телефонних розмов, російська сторона надала гарантії безпечного виходу українських військових з оточення. Додатковою гарантією безпечного виходу повинні були стати троє захоплених у полон російських десантників, з яким була домовленість передати їх представникам Збройних сил РФ після виходу з оточення. Представники Збройних сил РФ навмисне затягували час для облаштування тактично вигідних вогневих позицій за маршрутом руху сил АТО.

"29 серпня 2014 року за вказівкою і наказом командування Генерального штабу Збройних сил РФ російські військовослужбовці впритул розстріляли з важкого озброєння колони українських військових, разом з трьома полоненими російськими десантниками", – зазначають у прес-службі ГПУ.

Повідомляється, що дослідження обставин Іловайської трагедії в цілому завершено. За результатами слідства і на підставі зібраних доказів повідомлено про підозру першому заступнику начальника ГШ ЗС РФ М. Богдановському у скоєнні кримінальних злочинів, передбачених ч. 3 ст. 110 ("Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України"), ч. 2 ст. 437 ("Ведення агресивної війни"), ч. 2 ст. 438 ("Порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством") КК України.

Наразі у рамках розслідування війни РФ проти України притягнено до кримінальної відповідальності за вчинення зазначених злочинів 107 осіб, зокрема 68 громадян РФ, серед яких 39 посадових осіб, у тому числі 11 осіб з числа керівництва ЗС РФ. До суду направлено 44 обвинувальні акти щодо 48 осіб. Вироками українських судів 30 осіб засуджено, у тому числі 11 громадян РФ, у тому числі троє військовослужбовців ЗС РФ.

Під час розслідування допитано понад 1700 потерпілих, понад 2500 свідків, проведено понад 1870 судових експертиз (судово-медична, криміналістичні, військові, фоноскопічні, лінгвістичні та інші).

Отримано і враховано понад 100 000 одиниць речових доказів (зокрема, захоплені під час проведення антитерористичної операції зброю і боєприпаси, які поставлялися терористам Російською Федерацією).

Обсяг матеріалів кримінального провадження становить понад 1150 томів (з них понад 550 мають гриф "Таємно" і "Цілком таємно").

Головна військова прокуратура зазначає, що "продовжує збір доказів та встановлення всіх осіб, причетних до розв'язання і ведення агресивної війни проти України, вчинення військових злочинів на території України, в тому числі віроломного вбивства українських військовослужбовців біля Іловайська".

Нагадаємо, управління ООН з прав людини провело аналіз і дійшло висновку, що під час подій під Іловайськом у серпні 2014 року всі сторони конфлікту припускалися серйозних порушень прав людини.