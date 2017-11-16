Дослідження зафіксувало зростання рівня соціальної справедливості у ЄС
Такими є дані нового дослідження німецького Фонду Бертельсманна, опублікованого в четвер, 16 листопада, пише DW.
Під соціальною справедливістю дослідники розуміють рівні шанси громадян на освіту, медичне обслуговування, отримання роботи, а також "можливість кожного застосувати свої здібності незалежно від свого соціального статусу".
Найбільше справедливості у північних країнах ЄС.
Згідно з дослідженням, найменше соціальної нерівності у північних країнах ЄС: Данії, Швеції та Фінляндії. За шкалою від 1 до 10 ці країни знаходяться вище семи балів. Найгірша ситуація у Румунії та Греції, їхній показник - менше чотирьох пунктів. Німеччина набрала 6,7 пунктів.
У цілому ситуація з соціальною справедливістю в Європі поліпшується завдяки економічному зростанню. За даними Фонду Бертельсмана, майже у всіх країнах ЄС у 2016 році знизився рівень безробіття. Зараз у середньому у ЄС він становить 8,7 відсотка. У 2015 році безробіття було на рівні 9,4 відсотка.
Однак дослідники відзначають "величезну" різницю у рівні зайнятості в різних країнах ЄС. Якщо в Німеччині рівень безробіття в 2016 році становив 4,2 відсотка, то у Греції - 23,7 відсотка.
Нагадаємо, згідно з підрахунками Федерального статистичного відомства в Вісбадені, майже кожній п'ятій людині в Німеччині - 19,7 відсотка населення - загрожує бідність або соціальна ізоляція.
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