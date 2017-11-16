Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Дослідження зафіксувало зростання рівня соціальної справедливості у ЄС

Найбільше справедливості у північних країнах ЄС
Рівень соціальної справедливості у країнах Європейського Союзу зростає.
Дослідження зафіксувало зростання рівня соціальної справедливості у ЄС Фото: Reuters

Такими є дані нового дослідження німецького Фонду Бертельсманна, опублікованого в четвер, 16 листопада, пише DW.

Під соціальною справедливістю дослідники розуміють рівні шанси громадян на освіту, медичне обслуговування, отримання роботи, а також "можливість кожного застосувати свої здібності незалежно від свого соціального статусу".

Найбільше справедливості у північних країнах ЄС.

Згідно з дослідженням, найменше соціальної нерівності у північних країнах ЄС: Данії, Швеції та Фінляндії. За шкалою від 1 до 10 ці країни знаходяться вище семи балів. Найгірша ситуація у Румунії та Греції, їхній показник - менше чотирьох пунктів. Німеччина набрала 6,7 пунктів.

У цілому ситуація з соціальною справедливістю в Європі поліпшується завдяки економічному зростанню. За даними Фонду Бертельсмана, майже у всіх країнах ЄС у 2016 році знизився рівень безробіття. Зараз у середньому у ЄС він становить 8,7 відсотка. У 2015 році безробіття було на рівні 9,4 відсотка.

Однак дослідники відзначають "величезну" різницю у рівні зайнятості в різних країнах ЄС. Якщо в Німеччині рівень безробіття в 2016 році становив 4,2 відсотка, то у Греції - 23,7 відсотка.

Нагадаємо, згідно з підрахунками Федерального статистичного відомства в Вісбадені, майже кожній п'ятій людині в Німеччині - 19,7 відсотка населення - загрожує бідність або соціальна ізоляція.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

16 11 2017 10:50
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Жити за скляною стіною: Чи є доступною вища освіта для глухих і слабкочуючих студентів в Україні?

Жити за скляною стіною: Чи є доступною вища освіта для глухих і слабкочуючих студентів в Україні?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.