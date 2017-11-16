Дослідження зафіксувало зростання рівня соціальної справедливості у ЄС

Такими є дані нового дослідження німецького Фонду Бертельсманна, опублікованого в четвер, 16 листопада, пише DW.

Під соціальною справедливістю дослідники розуміють рівні шанси громадян на освіту, медичне обслуговування, отримання роботи, а також "можливість кожного застосувати свої здібності незалежно від свого соціального статусу".

Найбільше справедливості у північних країнах ЄС.

Згідно з дослідженням, найменше соціальної нерівності у північних країнах ЄС: Данії, Швеції та Фінляндії. За шкалою від 1 до 10 ці країни знаходяться вище семи балів. Найгірша ситуація у Румунії та Греції, їхній показник - менше чотирьох пунктів. Німеччина набрала 6,7 пунктів.

У цілому ситуація з соціальною справедливістю в Європі поліпшується завдяки економічному зростанню. За даними Фонду Бертельсмана, майже у всіх країнах ЄС у 2016 році знизився рівень безробіття. Зараз у середньому у ЄС він становить 8,7 відсотка. У 2015 році безробіття було на рівні 9,4 відсотка.

Однак дослідники відзначають "величезну" різницю у рівні зайнятості в різних країнах ЄС. Якщо в Німеччині рівень безробіття в 2016 році становив 4,2 відсотка, то у Греції - 23,7 відсотка.