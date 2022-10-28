Доставку броньованих автомобілів Україні почала Канада

Упродовж місяця Україна отримає від Канади чотири десятки сучасних броньованих автомобілів.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це у Вінніпезі сказав прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо.

"Оголошені нами влітку 39 броньованих автомобілів для України сьогодні почали прибувати до Європи, де триває навчання українських сил", – сказав Трюдо.

Він пообіцяв, що Канада продовжить підтримувати Україну в її війні з росією. "Як і українці, канадці непохитні у своїй рішучості протистояти путіну", – наголосив прем’єр-міністр.

В його офісі уточнили, що на транспортування усіх автомобілів знадобиться близько місяця.

Як повідомлялося, Трюдо оголосив про намір передати Україні 39 сучасних броньованих автомобілів канадського виробництва наприкінці червня. Вони раніше були замовлені для Збройних сил Канади, але були перенаправлені на потреби оборони України. Прикметно, що тоді йшлося про автомобілі без бойових модулів, але врешті Україна отримає техніку, обладнану кулеметами.