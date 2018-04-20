Дострокових виборів не буде, - Парубій

Спікер Верховної Ради Андрій Парубій упевнений, що дострокових виборів у парламент не буде.

За його словами, Президент Петро Порошенко теж розуміє, що розпуск Ради призведе до дестабілізації в країні.

"Питання та дискусії про дострокові вибори існують стільки, скільки існує ця Верховна Рада. Дострокових виборів не буде. Попереду буде робота. Системна, непроста. Будуть рішення, які необхідні сьогодні для суспільства, для української безпеки й оборони", - сказав він в ефірі "1+1", передає LB.ua.

Парубій вважає, що позачергові вибори заблокують роботу парламенту, що негативно позначиться на обороноздатності України.

"Мені відомо, що позиція Президента України ідентична моїй, що дострокові вибори - це спосіб дестабілізації і введення країни в параліч на тривалий період", - сказав він.

Парубій сказав, що така дестабілізація була б вигідна Росії як агресору, і додав, що і в Україні деякі сили хотіли б дострокових виборів через свої "вузькі політичні партійні інтереси".

"Їхні інтриги і спроби розбалансувати країну не матимуть жодного успіху. Це я кажу як голова Верховної Ради", - заявив спікер.

Нагадаємо, що прем'єр-міністр Володимир Гройсман оголосив про участь у чергових виборах Верховної Ради, які мають відбутися восени 2019 року.