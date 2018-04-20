Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Дострокових виборів не буде, - Парубій

Парубій вважає, що позачергові вибори заблокують роботу парламенту
Спікер Верховної Ради Андрій Парубій упевнений, що дострокових виборів у парламент не буде.
Дострокових виборів не буде, - Парубій Андрій Парубій. Фото: Дмитро Ларін / Українська правда

За його словами, Президент Петро Порошенко теж розуміє, що розпуск Ради призведе до дестабілізації в країні.

"Питання та дискусії про дострокові вибори існують стільки, скільки існує ця Верховна Рада. Дострокових виборів не буде. Попереду буде робота. Системна, непроста. Будуть рішення, які необхідні сьогодні для суспільства, для української безпеки й оборони", - сказав він в ефірі "1+1", передає LB.ua.

Парубій вважає, що позачергові вибори заблокують роботу парламенту, що негативно позначиться на обороноздатності України.

"Мені відомо, що позиція Президента України ідентична моїй, що дострокові вибори - це спосіб дестабілізації і введення країни в параліч на тривалий період", - сказав він.

Парубій сказав, що така дестабілізація була б вигідна Росії як агресору, і додав, що і в Україні деякі сили хотіли б дострокових виборів через свої "вузькі політичні партійні інтереси".

"Їхні інтриги і спроби розбалансувати країну не матимуть жодного успіху. Це я кажу як голова Верховної Ради", - заявив спікер.

Нагадаємо, що прем'єр-міністр Володимир Гройсман оголосив про участь у чергових виборах Верховної Ради, які мають відбутися восени 2019 року.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

20 04 2018 09:19
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Що ми дізналися з історії про Facebook та Cambridge Analytica?

Що ми дізналися з історії про Facebook та Cambridge Analytica?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.