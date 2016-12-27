Доступ "Газпрому" до газопроводу в обхід України призупинено судом

На початку грудня компанія PGNiG висунула Європейській комісії 14 претензій через дозвіл, виданий "Газпрому" на збільшення до 2033 року пропускної здатності газопроводу OPAL з 50 до 80%

Суд Європейського Союзу призупинив рішення про доступ "Газпрому" до 80% потужностей газопроводу OPAL.

"Ми зупинили досить невдале, а для нас шкідливе рішення Єврокомісії про доступ "Газпрому" до OPAL до розгляду цього рішення Судом ЄС", - заявив голова правління польської компанії PGNiG, яка подала позов до суду ЄС, Петро Возняк, повідомляє Onet.

На початку грудня компанія PGNiG висунула Європейській комісії 14 претензій через дозвіл, виданий "Газпрому" на збільшення до 2033 року пропускної здатності газопроводу OPAL з 50 до 80%.

Нагадаємо, що Президент України Петро Порошенко і президент Польщі Анджей Дуда висловили обурення рішенням Єврокомісії, яке відкриває можливості для "Газпрому" збільшити обсяги постачання газу до Європи.