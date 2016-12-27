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Доступ "Газпрому" до газопроводу в обхід України призупинено судом

На початку грудня компанія PGNiG висунула Європейській комісії 14 претензій через дозвіл, виданий "Газпрому" на збільшення до 2033 року пропускної здатності газопроводу OPAL з 50 до 80%
Суд Європейського Союзу призупинив рішення про доступ "Газпрому" до 80% потужностей газопроводу OPAL.
Доступ "Газпрому" до газопроводу в обхід України призупинено судом Фото: gazeta.ua

"Ми зупинили досить невдале, а для нас шкідливе рішення Єврокомісії про доступ "Газпрому" до OPAL до розгляду цього рішення Судом ЄС", - заявив голова правління польської компанії PGNiG, яка подала позов до суду ЄС, Петро Возняк, повідомляє Onet.

На початку грудня компанія PGNiG висунула Європейській комісії 14 претензій через дозвіл, виданий "Газпрому" на збільшення до 2033 року пропускної здатності газопроводу OPAL з 50 до 80%.

Нагадаємо, що Президент України Петро Порошенко і президент Польщі Анджей Дуда висловили обурення рішенням Єврокомісії, яке відкриває можливості для "Газпрому" збільшити обсяги постачання газу до Європи.

Відзначимо, що Єврокомісія 28 жовтня схвалила збільшення використання "Газпромом" потужностей газопроводу OPAL, який об'єднує "Північний потік" із газотранспортною системою Центральної і Західної Європи. Спочатку "Газпром" міг використовувати тільки 50% потужностей OPAL, тепер, згідно з рішенням комісії, підприємство зможе брати участь в аукціонах на прокачування по цій трубі ще 7,7-10,2 млрд куб. м, тобто отримати доступ ще до 21,4-28,3% потужностей.

Через OPAL доступ до російського газу отримують країни Центральної Європи, причому відбувається це в обхід території України.

Верховна Рада закликала ЄС допомогти Україні в модернізації газотранспортної системи і не допустити реалізації політично мотивованих проектів із будівництва газопроводів в обхід України.

 

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27 12 2016 16:40
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