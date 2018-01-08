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Досудове розслідування справи Рубана-Савченко завершене

30 липня адвокатам надали доступ до матеріалів провадження, але ознайомлення розпочнеться не раніше 13 серпня
Правоохоронці завершили досудове розслідування у справі народної депутатки Надії Савченко та керівника Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимира Рубана.
Досудове розслідування справи Рубана-Савченко завершене Фото: hromadske.ua

Про це розповів адвокат Рубана Валентин Рибін.

"30 липня ми отримали повідомлення від органів досудового розслідування про те, що досудове розслідування кримінального провадження за підозрою Володимира Рубана та Надії Савченко завершено. Нам надали доступ до матеріалів провадження, однак у повідомленні вказано, що ознайомлення розпочнеться не раніше 13 серпня", – цитує Рибіна "Громадське".

Адвокат вважає таке рішення обмеженням у можливості ознайомлення сторони захисту з матеріалами. Він наголосив, що сторона обвинувачення не прийняла заперечення.

"Ми не оскаржували це в установленому законодавчому порядку, однак я висловив незгоду з тим, що людей, яких утримують під вартою, таким чином обмежують у праві на ознайомлення з матеріалами", – пояснив Рибін.

"Військова прокуратура в повідомленні про закінчення досудового розслідування нам повідомила про те, що ми тільки з 13 серпня зможемо почати знайомитися з матеріалами", – зазначив адвокат.

Нагадаємо, наприкінці червня Шевченківський районний суд Києва продовжив тримання під вартою підозрюваному у підготовці теракту керівнику центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимиру Рубану на 60 діб.

Надію Савченко суд залишив під вартою до 10 вересня.

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01 08 2018 19:19
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