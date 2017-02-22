Досвід блокади Криму і Донбасу доводить: громадянське суспільство повинно тиснути та контролювати владу

На його переконання, влада вже неприховано намагається скасувати мораторій на експорт лісу-кругляка

Лідер руху "Справедливість" Валентин Наливайченко наголосив, що досвід блокади Криму та Донбасу доводить, влада потребує активного тиску і контролю з боку громадянського суспільства і весь час потребує відповідної "допомоги".

"Підтримую українських патріотів, які вийшли на Марш гідності і рішуче борються з агресором, захищаючи територіальну цілісність України, виступаючи проти торгівлі з окупантом, мародерства та збагачення на війні, продажу землі, експорту за кордон лісу-кругляка", - написав політик у своєму Facebook..

Лідер руху "Справедливість" закликів сказати рішуче "Ні" скасуванню мораторію. Йдеться про 600 млн євро макрофінансової допомоги від ЄС та райдужні прогнози щодо нібито збільшення експортних валютних надходжень.

"Влада замовчує те, що на 80-90% експорт української деревини традиційно і завжди був відверто криміналізованим. Тінь і кримінал починалися із незаконних вирубок експортоорієнтованого лісу та махінацій навколо митного оформлення вантажів, а закінчувалися свавіллям контрабандистів та виводом валютної виручки у офшори. Експорт лісу-кругляка - потужна корупційна афера, а "Горіхова мафія" у порівнянні із корупційним потенціалом оборудок із експортом лісу, є малобюджетною колотнечею", - підкреслив Наливайченко.

Він наголосив, що будь-які спроби скасування мораторію на експорт деревини є економічно необґрунтованими, загрозливими для національних інтересів та корупційно вмотивованими.

Нагадаємо, що "Штаб блокади торгівлі з окупантами" висунув прем'єр-міністру України Володимиру Гройсману дві умови.

Сьогодні марш націоналістів в Києві провів мітинг біля Верховної Ради, на якому лідери партій "Свобода", "Національний корпус" і "Правий сектор" висунули свої вимоги до влади.