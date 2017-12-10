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Доцента університету в Черкасах викрили в систематичному хабарництві

Співробітники спецслужби вилучили списки студентів, які "здавали" гроші
Співробітники Служби безпеки та прокуратури затримали під час отримання хабара доцента одного з університетів Черкас, яка систематично вимагала й отримувала гроші від студентів.
Доцента університету в Черкасах викрили в систематичному хабарництві Фото: ssu.gov.ua

Правоохоронці встановили, що директор навчально-наукового центру вимагала в одного зі студентів 12 тис. гривень за безперешкодну здачу екзаменаційної сесії, інформує прес-служба СБУ у Facebook.

Зловмисницю затримали в її власному кабінеті під час отримання першої частини хабара.

Під час обшуків на робочому місці співробітники спецслужби вилучили списки студентів, які "здавали" гроші на здачу держіспитів, екзаменаційних сесій і дипломних робіт.

Відкрито кримінальне провадження. Слідчі дії тривають.

Нагадаємо, що в Харкові викрили на хабарі завідувача кафедри одного з провідних вищих навчальних закладів.

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12 10 2017 10:56
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