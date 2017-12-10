CУСПІЛЬСТВО НОВИНИСпівробітники Служби безпеки та прокуратури затримали під час отримання хабара доцента одного з університетів Черкас, яка систематично вимагала й отримувала гроші від студентів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Доцента університету в Черкасах викрили в систематичному хабарництві
Співробітники спецслужби вилучили списки студентів, які "здавали" гроші
Фото: ssu.gov.ua
Правоохоронці встановили, що директор навчально-наукового центру вимагала в одного зі студентів 12 тис. гривень за безперешкодну здачу екзаменаційної сесії, інформує прес-служба СБУ у Facebook.
Зловмисницю затримали в її власному кабінеті під час отримання першої частини хабара.
Під час обшуків на робочому місці співробітники спецслужби вилучили списки студентів, які "здавали" гроші на здачу держіспитів, екзаменаційних сесій і дипломних робіт.
Відкрито кримінальне провадження. Слідчі дії тривають.
Нагадаємо, що в Харкові викрили на хабарі завідувача кафедри одного з провідних вищих навчальних закладів.
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12 10 2017 10:56 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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