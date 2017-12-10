Доцента університету в Черкасах викрили в систематичному хабарництві

Співробітники Служби безпеки та прокуратури затримали під час отримання хабара доцента одного з університетів Черкас, яка систематично вимагала й отримувала гроші від студентів.

Правоохоронці встановили, що директор навчально-наукового центру вимагала в одного зі студентів 12 тис. гривень за безперешкодну здачу екзаменаційної сесії, інформує прес-служба СБУ у Facebook.

Зловмисницю затримали в її власному кабінеті під час отримання першої частини хабара.

Під час обшуків на робочому місці співробітники спецслужби вилучили списки студентів, які "здавали" гроші на здачу держіспитів, екзаменаційних сесій і дипломних робіт.

Відкрито кримінальне провадження. Слідчі дії тривають.

Нагадаємо, що в Харкові викрили на хабарі завідувача кафедри одного з провідних вищих навчальних закладів.