Dove використовуватиме в рекламі необроблені фото моделей

Минулого року бренд пообіцяв використовувати лише зображення без цифрового ретушування

Косметична компанія Dove з липня розташовуватиме на своїй продукції спеціальні позначки зі словами "Без цифрового спотворення".

Про це повідомляє Creativity Online.

Позначки "Без цифрового спотворення" з'являться в рекламі дезодорантів компанії Dove у липні, а до 2 січня 2019 року будуть використовуватися у всьому статичному рекламному контенті.

Минулого року бренд обіцяв використовувати лише зображення без цифрового ретушування. Компанія має на меті "зробити ще один крок ... щоб допомогти жінкам зрозуміти, що реальне, а що ні".