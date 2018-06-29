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Dove використовуватиме в рекламі необроблені фото моделей

Минулого року бренд пообіцяв використовувати лише зображення без цифрового ретушування
Косметична компанія Dove з липня розташовуватиме на своїй продукції спеціальні позначки зі словами "Без цифрового спотворення".
Dove використовуватиме в рекламі необроблені фото моделей Фото: creativity-online.com

Про це повідомляє Creativity Online.

Позначки "Без цифрового спотворення" з'являться в рекламі дезодорантів компанії Dove у липні, а до 2 січня 2019 року будуть використовуватися у всьому статичному рекламному контенті.

Минулого року бренд обіцяв використовувати лише зображення без цифрового ретушування. Компанія має на меті "зробити ще один крок ... щоб допомогти жінкам зрозуміти, що реальне, а що ні".

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29 06 2018 19:32
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