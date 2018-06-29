CУСПІЛЬСТВО НОВИНИКосметична компанія Dove з липня розташовуватиме на своїй продукції спеціальні позначки зі словами "Без цифрового спотворення".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Dove використовуватиме в рекламі необроблені фото моделей
Минулого року бренд пообіцяв використовувати лише зображення без цифрового ретушування
Фото: creativity-online.com
Про це повідомляє Creativity Online.
Позначки "Без цифрового спотворення" з'являться в рекламі дезодорантів компанії Dove у липні, а до 2 січня 2019 року будуть використовуватися у всьому статичному рекламному контенті.
Минулого року бренд обіцяв використовувати лише зображення без цифрового ретушування. Компанія має на меті "зробити ще один крок ... щоб допомогти жінкам зрозуміти, що реальне, а що ні".
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29 06 2018 19:32 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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