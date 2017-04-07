Довгий просить регламентний комітет ВР зняти з нього недоторканність

Нардеп хоче поставити раз і назавжди крапку на цих спекуляціях

Позафракційний народний депутат, екс-секретар Київської міськради Олесь Довгий звернувся до членів регламентного комітету Верховної Ради з проханням підтримати подання генпрокурора Юрія Луценка про зняття депутатської недоторканності.

Про це нардеп заявив уранці під час засідання зазначеного комітету парламенту, на якому розглядається подання генерального прокурора Юрія Луценка про надання згоди Верховної Ради на притягнення Довгого до кримінальної відповідальності, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Я звертаюся до вас: підтримайте подання і дайте мені можливість поставити раз і назавжди крапку на цих спекуляціях у судовому порядку", - заявив Довгий після того, як Луценко представив позицію Генпрокуратури за цим поданням.

Генеральний прокурор України прийшов на засідання регламентного комітету ВР і виступив перед членами комітету з юридичним обґрунтуванням подання про зняття недоторканності з Довгого за зловживання службовим становищем на посаді секретаря Київради, що призвело до виведення земель заповідника "Жуків острів" із власності громади Києва вартістю 81 млн грн.

"Ми вважаємо, що у нас достатньо зібраних матеріалів, щоб висунути підозру діючому народному депутатові Довгому Олесю Станіславовичу в тому, що він, чітко усвідомлюючи після підписання ним особисто візи на розгляд клопотання щодо житлового кооперативу "Технолог", що вони просять близько 100 га в межах заповідника місцевого значення, який визначався нескасованим рішенням Київської міської ради від 2005 року, поставив усупереч регламенту Київради питання до порядку денного в невстановленому порядку, змусивши певним чином діяти пан Євлаха - керівника відповідної комісії, а також ставив на голосування без роздачі матеріалів, чим також порушив регламент", - сказав генпрокурор.

Він продовжив: "Ми вважаємо, що це свідчить про зловживання службовими обов'язками секретаря Київради Довгого, що призвело до тяжких наслідків, а саме: виведення з власності київської громади землі на нормативно-грошову оцінку понад 81 млн грн. Прошу ухвалити рішення про винесення питання на сесію для надання дозволу притягнути Довгого до кримінальної відповідальності за статтею 364 ч. 2 (зловживання владою або службовим становищем, якщо воно спричинило тяжкі наслідки - ІФ)".

Нагадаємо, Спеціалізована антикорупційна прокуратура підготувала клопотання про зняття недоторканності з народних депутатів Бориса Розенблата (БПП) і Максима Полякова (Народний фронт).

Як відомо, детективи НАБУ затримали охоронця народного депутата Розенблата під час отримання хабара у розмірі 200 тисяч доларів нібито за вирішення питання з ліцензування видобутку бурштину.

Водночас сам Розенблат заперечує факт отримання хабара.

Також депутат Верховної Ради Мустафа Найєм заявив, що Генеральна прокуратура підготувала проект подання про зняття недоторканності з депутата Олеся Довгого по ст.364 Кримінального кодексу - зловживання владою.