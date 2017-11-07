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Довгий: "Якби хотів, я міг би уникнути зняття депутатської недоторканності"

За словами нардепа, для нього важливо поставити крапку в його минулому заради довіри в майбутньому
Єдиний законний спосіб довести свою правоту і зняти всі звинувачення – це йти у суд.
Довгий: "Якби хотів, я міг би уникнути зняття депутатської недоторканності" Олесь Довгий. Фото: @HromadskeTV

"Я звернувся до колег мене підтримати, і вдячний, що вони це зробили. Далі я збираюся єдиним законним способом - таким, який є у всіх без винятку громадян України, - йти і доводити свою правоту в суді. Це єдиний спосіб поставити крапку у всіх цих звинуваченнях і ганебних зверненнях, які звучали, у тому числі, і сьогодні", - заявив народний депутат Олесь Довгий після голосування за зняття з нього депутатської недоторканності, повідомляє LB.ua.

За його словами, він міг би уникнути зняття депутатської недоторканності, якби задався такою метою, але вважав це негідним.

"Якби я хотів цього і працював із залом, цих голосів не було б. Але я звернувся до залу, і зробив це відповідально - щоб в жодної людини не було сумнівів з приводу щирості моїх слів. Для мене важливо чесно і публічно поставити крапку у минулому, щоб отримати можливість чесно дивитися вам і кожному своєму виборцю у очі у майбутньому", - резюмував парламентарій.

Як відомо, Верховна Рада зняла недоторканість із народного депутата від групи "Воля народу" Олеся Довгого для проведення слідчих дій.

Нагадаємо, прокуратура підозроює депутата групи "Воля народу" Олеся Довгого у зловживанні службовим становищем ти вчиненні злочину групою осіб за попередньою змовою.

21 червня Юрій Луценко направив до Верховної Ради прохання надати дозвіл на притягнення до кримінальної відповідальності депутата групи "Воля народу" Олеся Довгого. 

 

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