Довічні стипендії отримали пожежники-ліквідатори катастрофи на ЧАЕС

Стипендії в сумі трьох прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб передбачені для 22 працівників

Президент України Петро Порошенко підписав указ "Про довічні державні стипендії для працівників, осіб рядового і начальницького складу пожежної охорони органів внутрішніх справ України, які брали безпосередню участь у гасінні пожежі на Чорнобильській АЕС 26 квітня 1986 року".

Відповідний указ №108 опублікований на сайті глави держави.

"Заснувати з 1 квітня 2017 року довічні державні стипендії для працівників, осіб рядового і начальницького складу пожежної охорони органів внутрішніх справ України, які брали безпосередню участь у гасінні пожежі на Чорнобильській АЕС 26 квітня 1986 року", — йдеться в документі.

Прес-служба президента роз'яснює, що ці стипендії в сумі трьох прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб передбачені для 22 працівників.

У повідомленні зазначено, що в ліквідації пожежі на 4-му енергоблоці Чорнобильської АЕС 26 квітня 1986 року брали участь 65 працівників пожежної охорони органів внутрішніх справ, 6 з них в результаті радіоактивного опромінення, несумісного з життям, загинули.

Інші 59 чоловік отримали високі дози радіоактивного опромінення і стали інвалідами, захворювання яких пов'язане з виконанням службових обов'язків під час гасіння пожежі.

За 30 років після аварії на ЧАЕС померли 17 працівників пожежної охорони органів внутрішніх справ, які брали участь в гасінні пожежі в день Чорнобильської катастрофи, 5 осіб виїхали за межі України.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України підвищив удвічі - до 6 млн грн - суму, розраховану на відшкодування витрат на лікування, ліки та протези для потерпілих унаслідок аварії на Чорнобильській АЕС.