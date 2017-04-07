Довідку про доходи відтепер можна отримати на iGov

Тепер кожен громадянин України може в кілька кліків отримати інформацію про свої офіційні доходи

Онлайн-портал держпослуг тепер пропонує отримати довідку про доходи.

"Ми сьогодні оголошуємо про запуск нової послуги на iGov, яка - увага! - працює по всій країні, у всіх регіонах. Послуга масова і затребувана. Отже, ми пройшли складну інтеграцію з реєстрами і сервісами Податкової служби, і тепер кожен громадянин України може в кілька кліків отримати інформацію про свої офіційні доходи", - зазначає координатор порталу Дмитро Дубілет.

Фото: скріншот igov.org.ua

Як наголошується, щоб скористатися послугою, знадобиться ЕЦП (поки працює тільки персональна підпис, а не посадової особи підприємства).

"Ви заповнюєте нехитру форму, вибираєте термін, за який вам потрібні дані (від 1-го кварталу 2014 року) і чекаєте, коли вам на пошту прийде документ (від десяти хвилин до 1-2 днів)", - зазначає координатор.

"Зараз відповідь на запит приходить тільки в електронній формі. У майбутньому ми сподіваємося розширити цю послугу і зробити так, що громадянин зможе вибратися між електронним видом (як зараз) і довідкою в паперовому вигляді", - додає він.

Нагадаємо, уряд Володимира Гройсмана не підтримує запуск системи загального декларування доходів у середньостроковій перспективі.