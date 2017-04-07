Довідку про доходи відтепер можна отримати на iGov
"Ми сьогодні оголошуємо про запуск нової послуги на iGov, яка - увага! - працює по всій країні, у всіх регіонах. Послуга масова і затребувана. Отже, ми пройшли складну інтеграцію з реєстрами і сервісами Податкової служби, і тепер кожен громадянин України може в кілька кліків отримати інформацію про свої офіційні доходи", - зазначає координатор порталу Дмитро Дубілет.
Фото: скріншот igov.org.ua
Як наголошується, щоб скористатися послугою, знадобиться ЕЦП (поки працює тільки персональна підпис, а не посадової особи підприємства).
"Ви заповнюєте нехитру форму, вибираєте термін, за який вам потрібні дані (від 1-го кварталу 2014 року) і чекаєте, коли вам на пошту прийде документ (від десяти хвилин до 1-2 днів)", - зазначає координатор.
"Зараз відповідь на запит приходить тільки в електронній формі. У майбутньому ми сподіваємося розширити цю послугу і зробити так, що громадянин зможе вибратися між електронним видом (як зараз) і довідкою в паперовому вигляді", - додає він.
Нагадаємо, уряд Володимира Гройсмана не підтримує запуск системи загального декларування доходів у середньостроковій перспективі.
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