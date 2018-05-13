Дозвіл Фінляндії на будівництво "Північного потоку-2" оскаржили в суді
Скарга стосується відтинку у фінській економічній зоні протяжністю у 380 кілометрів, пише TVP.
"Що має велике значення з нашої точки зору, то це те, що будівництво не тільки цього фрагменту, але й усього трубопроводу "Північний потік-2" ставить під загрозу енергетичну безпеку Європейського Союзу. Тобто, це ще більше узалежнює ЄС від постачання енергосировини з недемократичних країн, з країн поза Євросоюзом, у цьому випадку з недемократичної країни", - заявив голова фонду Марцін Сточкєвич.
У Фонді підкреслили, що аналіз документів, поданих інвестором, демонструє, що вплив цієї інвестиції на довкілля погано досліджено.
Як відомо, у квітні Фінляндія видала другий дозвіл на будівництво і експлуатацію газопроводу "Північний потік-2" у фінській винятковій економічної зоні.
Нагадаємо, що в Німеччині екологічне об'єднання Nabu домагається судового рішення, щоб не допустити початку робіт зі спорудження газопроводу "Північний потік-2" на ділянці в Грайфсвальдській затоці, який запланований на 15 травня.
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