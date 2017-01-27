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"Укртранснафтопродукт" не зазнав фінансових збитків через визнання "Фортуна-Банку" неплатоспроможним

ДП УТНП працює стабільно, у штатному режимі
Державне підприємство "Укртранснафтопродукт" (ДП УТНП) повідомляє, що ніяких фінансових збитків, позв’язаних з визнанням Національним Банком України ПАТ "Фортуна-Банк" неплатоспроможним, воно не зазнало.
"Укртранснафтопродукт" не зазнав фінансових збитків через визнання "Фортуна-Банку" неплатоспроможним Фото: Наші гроші

Усі рахунки підприємства обслуговуються у державному банку.  

Сьогодні, 27 січня 2016 року Національний Банк України на своєму офіційному сайті оголосив про віднесення ПАТ "Фортуна-Банк" до категорії неплатоспроможних

АТ "Фортуна-банк" подало до Національного банку план реструктуризації, який передбачав виконання низки заходів з метою докапіталізації банку. Протягом 2016 року керівництво та власник істотної участі банку вживали заходи для виконання вимог з докапіталізації. Зокрема, шляхом погашення кредитів позичальників - пов’язаних осіб, спрямування коштів субординованого боргу в основний капітал банку, повідомляє прес-служба ДП УТНП.

Однак, здійснені керівництвом АТ "Фортуна-банк" та власником істотної участі цього банку заходи щодо його докапіталізації були недостатніми для забезпечення позитивного значення регулятивного капіталу станом на 01 січня 2017 року.

Враховуючи вищенаведене, Правління Національного банку України прийняло рішення про віднесення АТ "Фортуна-банк" до категорії неплатоспроможних.  

Національний банк наголошує, що 91% (2 167 особи) усіх вкладників АТ "Фортуна-банк" отримають свої вклади в повному обсязі, оскільки їх розмір не перевищує гарантовану Фондом гарантування вкладів фізичних осіб суму в 200 тис. грн. Клієнти з більшими обсягами вкладів отримають їх у межах суми, гарантованої Фондом. Фонд забезпечить виплати гарантованої суми вкладів в обсязі близько 96 млн грн", - йдеться у повідомленні НБУ.

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27 01 2017 11:47
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