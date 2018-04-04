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Команді арештованого судна "Норд" загрожує адміністративна відповідальність

Члени команди на момент затримання судна мали при собі паспорти з пропискою в Криму російського зразка, які не визнаються дійсними в Україні
Помічник голови Держприкордонслужби України Олег Слободян розповів, що у діях команди затриманого риболовецького судна "Норд" є ознаки порушення законодавства про незаконний перетин державного кордону України, це адміністративна відповідальність.
Команді арештованого судна "Норд" загрожує адміністративна відповідальність Фото: dpsu.gov.ua

Він уточнив, що подальший розвиток подій "залежатиме від рішення суду", передає "Радіо Свобода".

Як пише видання, члени команди на момент затримання судна мали при собі паспорти з пропискою в Криму російського зразка, які не визнаються дійсними в Україні.

"Громадянам України, які прибувають до нас без документів, після встановлення особи, ми надаємо можливість безперешкодного в'їзду. Якщо у них (у команди судна "Норд" – ред.) дійсно немає документів (українського зразка – ред.), але підозрюю, що такі документи у них є за місцем проживання, коли буде рішення суду, ухвалять рішення про їхню подальшу долю", – уточнив Слободян.

Як стало відомо 4 квітня, капітана судна "Норд" затримали і везуть до суду Херсона.

Нагадаємо, що 25 березня Держприкордонслужба України затримала в акваторії Азовського моря риболовецьке судно під прапором Росії.

30 березня український суд заарештував судно "Норд". За інформацією "Радіо Свобода", російський глава Криму Сергій Аксенов стверджував, що влада півострова "веде роботу із повернення судна "Норд".

Українські прикордонники заперечують будь-які контакти з владою Криму щодо судна "Норд".

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04 04 2018 16:55
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