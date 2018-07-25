Драгер показав, що водій Hummer не був п'яним
"Ми очікуємо результати звітування на алкогольне та наркотичне сп’яніння. За попередньою інформацією, драгер не виявив алкогольного сп’яніння, але остаточні результати ми зможемо оприлюднити після того, як отримаємо висновки експертизи", - повідомила пре-секретар прокуратури Києва Надія Максимець, інформує "Українська правда".
За її словами, експертиза на стан алкогольного сп’яніння робиться швидше, а на стан наркотичного - впродовж кількох днів. Це залежить від лабораторії.
Максимець зазначила, що столична прокуратура клопотатиме про обрання водію запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без застави.
"Скоріше за все, завтра (26 липня – УП) ми звертатимемось до Шевченківського районного суду з клопотанням про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без застави". – сказала речниця.
Крім того, вона повідомила, що вже встановили власника Hummer.
"Власник автівки встановлений, водій не є власником цього автомобіля. Сьогодні (25 липня – УП), будемо звертатися з клопотанням до суду про арешт автомобіля для забезпечення кримінального провадження", - поінформувала Максимець.
За її словами, наразі встановлюються обставини, в тому числі з’ясовується, чи дійсно водій намагався втекти з місця події, як про це розповіли очевидці.
"Після аналізу записів камер відеоспостереження, в тому числі нагрудних камер поліцейських, які його затримували, і допиту встановлення очевидців події буде вирішено питання про додаткову кваліфікацію за 135 статтею ККУ (Залишення в небезпеці – УП), але для цього треба провести ще ряд слідчих дій", - зауважила речниця прокуратури.
Вона додала, що співробітники прокуратури проводять слідчі дії, щоб перевірити слова свідків.
"Очевидці вказують на те, що він нібито зупинився десь через 50 метрів від пішохідного переходу, а потім знову поїхав, припаркувався. За словами очевидців, навіть нібито намагався зняти номерні знаки, але ми маємо це підтвердити у межах кримінального провадження, тому зараз проводяться слідчі дії", - підсумувала вона.
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