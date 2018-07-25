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Драгер показав, що водій Hummer не був п'яним

Експертиза на стан алкогольного сп’яніння робиться швидше, а на стан наркотичного - впродовж кількох днів.
За попередньою інформацією, драгер не виявив алкогольного сп’яніння у водія Hummer екс-боксера Кирила Островського, який 24 липня на смерть збив дитину в Києві.
Драгер показав, що водій Hummer не був п Фото: Інформатор

"Ми очікуємо результати звітування на алкогольне та наркотичне сп’яніння. За попередньою інформацією, драгер не виявив алкогольного сп’яніння, але остаточні результати ми зможемо оприлюднити після того, як отримаємо висновки експертизи", - повідомила пре-секретар прокуратури Києва Надія Максимець, інформує "Українська правда".

За її словами, експертиза на стан алкогольного сп’яніння робиться швидше, а на стан наркотичного - впродовж кількох днів. Це залежить від лабораторії.

Максимець зазначила, що столична прокуратура клопотатиме про обрання водію запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без застави.

"Скоріше за все, завтра (26 липня – УП) ми звертатимемось до Шевченківського районного суду з клопотанням про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без застави". – сказала речниця.

Крім того, вона повідомила, що вже встановили власника Hummer.

"Власник автівки встановлений, водій не є власником цього автомобіля. Сьогодні (25 липня – УП), будемо звертатися з клопотанням до суду про арешт автомобіля для забезпечення кримінального провадження", - поінформувала Максимець.

За її словами, наразі встановлюються обставини, в тому числі з’ясовується, чи дійсно водій намагався втекти з місця події, як про це розповіли очевидці.

"Після аналізу записів камер відеоспостереження, в тому числі нагрудних камер поліцейських, які його затримували, і допиту встановлення очевидців події буде вирішено питання про додаткову кваліфікацію за 135 статтею ККУ (Залишення в небезпеці – УП), але для цього треба провести ще ряд слідчих дій", - зауважила речниця прокуратури.

Вона додала, що співробітники прокуратури проводять слідчі дії, щоб перевірити слова свідків.

"Очевидці вказують на те, що він нібито зупинився десь через 50 метрів від пішохідного переходу, а потім знову поїхав, припаркувався. За словами очевидців, навіть нібито намагався зняти номерні знаки, але ми маємо це підтвердити у межах кримінального провадження, тому зараз проводяться слідчі дії", - підсумувала вона.

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25 07 2018 14:28
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